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高雄轎車被砸滋事者和車主全不見 警查出事有蹊蹺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，住戶聽見異聲報警；警方抵達，卻發現滋事者和車主均去向不明，事後雙方到案，辯稱是行車糾紛，但警方查出此事疑和討債情事有關，正深入調查中。

警方調查，18號凌晨近3時許，一輛藍色轎車衝進高雄市左營區菜公一路一處巷弄，因巷子剛好是死胡同，停車後不久，居民就聽見一陣框啷的砸車聲響，開門查看，發現轎車後方擋風玻璃遭砸毀，滋事者隨即逃之夭夭。

轄區左營警分局警方獲報到場，發現駕駛藍色轎車的車主竟然也去向不明，經調閱相關監錄系統畫面，發現這輛車當時疑遭他車追入巷內，對方下車持球棒狠砸陳的轎車擋風玻璃後，逃離現場。

警方事後查出藍色轎車駕駛人是22歲陳姓男子，砸車的是30歲張姓男子，雙方經警方通知到案後，均聲稱當時在路上發生行車糾紛，張憤而尾隨陳的轎車，砸車洩恨。

警方認為案情不單純，進一步追查，發現張男背後有主使者，全案疑和討債集團有關，正循線追查幕後主嫌到案，以釐清相關案情。

高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，雖砸車者和車主辯稱是行車糾紛，但警方查出疑和討債情事有關。記者石秀華／翻攝
高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，雖砸車者和車主辯稱是行車糾紛，但警方查出疑和討債情事有關。記者石秀華／翻攝
高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，雖砸車者和車主辯稱是行車糾紛，但警方查出疑和討債情事有關。記者石秀華／翻攝
高雄市1輛藍色轎車18號凌晨駛入左營區一處巷弄，遭人追至持球棒狠砸，擋風玻璃破碎，雖砸車者和車主辯稱是行車糾紛，但警方查出疑和討債情事有關。記者石秀華／翻攝

擋風玻璃 車主 高雄市

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