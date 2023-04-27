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台中LaLaport北館試營運首日 仍有13輛機車違停遭拖吊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東區三井LaLaport今年初南館開幕吸引大量人潮釀周邊嚴重違停亂象，今天北館則開始試營運，連帶周末勞動節連假預計湧入大量人潮，警方全天在周圍疏導交通，今統計至下午4點一共舉發37件汽機車違停，另也拖吊13輛機車，整體交通大致順暢。

LaLaport北館今天試營運首日，台中第3分局統計至下午4點一共舉發周邊違停汽、機車37件，拖吊13輛機車，車流大致順暢僅見零星違規，研判可能是北館停車位比南館多近3倍。

警方表示，4月27日至5月1日試營運初期及5月、6月的所有例假日，每天都會派6名員警、18名義交，從早上10點至晚上10點於場館周邊路口、路段，包括復興東一街、進德路，及樂業二路執行交通疏導及巡邏取締。

警方說，周邊路段將以保持路口淨空、取締違規車輛及攤販為工作重點，同時協調交通局及交通警察大隊派遣拖吊車加強拖吊違規車輛。

警方指出，LaLaport南、北場館計有1894位汽車停車格及3495位機車停車格，旁邊還有2處特約停車場，分別是和雲停車場206位汽車停車格、新建國市場提供569位汽車停車格，另振興路、建成路口也有免費的300位汽車停車格，一共有2969位汽車停車格。

LaLaport北館今試營運首日，警方共舉發周邊違停汽、機車37件，拖吊13輛機車。記者曾健祐／翻攝
LaLaport北館今試營運首日，警方共舉發周邊違停汽、機車37件，拖吊13輛機車。記者曾健祐／翻攝
LaLaport北館今試營運首日，警方共舉發周邊違停汽、機車37件，拖吊13輛機車。記者曾健祐／翻攝
LaLaport北館今試營運首日，警方共舉發周邊違停汽、機車37件，拖吊13輛機車。記者曾健祐／翻攝

違停 LaLaport

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