專勤隊土城工地盤查逃逸外籍移工 1女移工嚇得失足跌落送醫
移民署新北市專勤隊今天前往土城區一處工地盤查2名逃逸的越南籍移工，驚聞一名印尼籍女移工疑似為躲避查緝，竟失足從工地2樓跌落，手腳多處擦挫傷由救護車送醫後無生命危險，新北市專勤隊表示，所查獲的3名逃逸移工將依規定處理並收容等候遣返回國。
新北市消防局今天上午11時許獲報，土城區學海路一處建築工地發生墜落意外，救護人員趕抵現場，發現一名30歲印尼籍女移工，疑似不慎失足從工地二樓落，意識清楚但全身有多處擦挫傷，送往板橋亞東醫院治療。
新北市專勤隊表示，日前接獲線報，土城區學海路一處建築工地疑似有逃逸移工，今天上午11時前往盤問，果真查獲張姓（34歲）、阮姓（35歲）男子，二人均為越南籍逃逸移工。
正當移民官盤問張、阮二人時，驚聞工地人員突然大喊「那邊有人掉下來」，眾人連忙上前察看，看到中年女子不斷哀叫，經查她是30歲印尼籍女子蘇拉，疑似耽心被移民官查獲，逃跑時不慎失足從工地二樓跌落，所幸經送醫後僅四肢擦挫傷無生命危險，但蘇拉的危險動作也嚇壞在場移民官和工地其他工人。
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