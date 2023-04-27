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影／金門公車與小轎車路口相撞 撞擊力大2車受損嚴重
欲速則不達！金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午快7點時發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，好在當時車上僅有1名乘客，事故造成許姓駕駛及公車上李姓男乘客受傷，傷者皆由由消防隊送醫做進一步治療，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因正由金城分局釐清中。
金城分局表示，在今天上午6時55分許發生一起交通事故，許姓男子駕駛自小客車沿著瓊安路往嚨口方向行駛，與由陳姓男子駕駛的公車沿著頂林路往古寧頭方向行駛，在路口發生碰撞，造成公車前車頭及前擋風玻璃損壞，小客車右車門毀損及左前輪爆胎，由於適逢上學時段，引起路過民眾的注意。
因為公車撞上小客車的撞擊力很大，讓小客車的右側車門整個凹陷，前方與右側車窗的擋風玻璃都出現碎裂情況，包括公車與小客車都受損嚴重；小客車的許姓駕駛及公車上李姓男乘客受傷，傷者皆由由消防隊送醫做進一步治療。
據附近民眾表示，這兩輛車行經該路段疑似都未減速、也都未禮讓，因為速度都不慢，才會撞的這麼嚴重，猛然相撞的巨響，也嚇壞附近住戶，不少人都出門看看到底是發生什麼事情。
金城分局表示，依照道路交通安全法令規範，有閃燈號誌的路口，閃紅燈就代表「支道」，閃黃燈則是「幹道」，因此閃紅燈得先禮讓閃黃燈車輛；而無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標線就是支道，須禮讓幹道車輛先行。提醒民眾行經閃燈號誌路口，除了遵守路口標誌標線外，並應減速慢行，遵守速限行駛，多注意禮讓，就能避免事故發生。
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