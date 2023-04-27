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影／金門公車與小轎車路口相撞 撞擊力大2車受損嚴重

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

欲速則不達！金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午快7點時發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，好在當時車上僅有1名乘客，事故造成許姓駕駛及公車上李姓男乘客受傷，傷者皆由由消防隊送醫做進一步治療，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因正由金城分局釐清中。

金城分局表示，在今天上午6時55分許發生一起交通事故，許姓男子駕駛自小客車沿著瓊安路往嚨口方向行駛，與由陳姓男子駕駛的公車沿著頂林路往古寧頭方向行駛，在路口發生碰撞，造成公車前車頭及前擋風玻璃損壞，小客車右車門毀損及左前輪爆胎，由於適逢上學時段，引起路過民眾的注意。

因為公車撞上小客車的撞擊力很大，讓小客車的右側車門整個凹陷，前方與右側車窗的擋風玻璃都出現碎裂情況，包括公車與小客車都受損嚴重；小客車的許姓駕駛及公車上李姓男乘客受傷，傷者皆由由消防隊送醫做進一步治療。

據附近民眾表示，這兩輛車行經該路段疑似都未減速、也都未禮讓，因為速度都不慢，才會撞的這麼嚴重，猛然相撞的巨響，也嚇壞附近住戶，不少人都出門看看到底是發生什麼事情。

金城分局表示，依照道路交通安全法令規範，有閃燈號誌的路口，閃紅燈就代表「支道」，閃黃燈則是「幹道」，因此閃紅燈得先禮讓閃黃燈車輛；而無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標線就是支道，須禮讓幹道車輛先行。提醒民眾行經閃燈號誌路口，除了遵守路口標誌標線外，並應減速慢行，遵守速限行駛，多注意禮讓，就能避免事故發生。

金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午快7點時發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，小客車右側整個凹陷，相當嚴重。圖／警方提供
金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午快7點時發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，小客車右側整個凹陷，相當嚴重。圖／警方提供
金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，兩輛車都受損嚴重。圖／警方提供
金寧鄉頂林路與瓊安路口在今天上午發生一起公車與小轎車在路口相撞的交通事故，兩輛車都受損嚴重。圖／警方提供

公車 標誌

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