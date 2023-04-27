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獨派持漆彈槍射中正紀念堂銅像 警移送法辦

中央社／ 台北27日電

中正紀念堂蔣公銅像，今天下午遭「台灣國」成員持漆彈槍攻擊。記者翁至成／翻攝
中正紀念堂蔣公銅像，今天下午遭「台灣國」成員持漆彈槍攻擊。記者翁至成／翻攝
獨派團體台灣國辦公室主任陳峻涵今天下午前往中正紀念堂，持漆彈槍射擊蔣介石銅像，污損銅像下沿，遭駐警隊攔阻，全案將依違反社維法移請台北地院裁處。

獨派團體台灣國今天發起「槍擊蔣介石銅像，挽救台灣人顏面」行動，陳峻涵下午2時許帶漆彈槍攻擊中正紀念堂蔣公銅像，並高喊「拆除銅像，轉型正義」、「殺人魔王，移除銅像」，造成銅像下沿污損，現場約百名民眾圍觀。

隨後現場憲兵、管理人員和駐警隊上前攔阻壓制，管理人員請陳峻涵放手，並說不希望有人受傷，隨後將陳峻涵帶至轄區台北市警察局中正第一分局仁愛派出所作筆錄。

台灣國透過新聞稿指出，以不具殺傷力的漆彈，象徵蔣軍當年對台灣人及部分所謂的外省人的無差別屠殺，此行動希望可以催促蔡政府儘速將最具代表性的中正廟銅像移除，除落實轉型正義的法律規定，也避免台灣人的臉丟到全世界。

警方表示，陳峻涵涉及藉端滋擾及污損公共場所等行為，詢後將依違反社會秩序維護法移請台北地院裁處。

台灣人 轉型正義 中正紀念堂

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