LiTV遭駭財損近3千萬元 刑事局拘提前工程師送辦

線上影視平台LiTV日前遭駭客入侵並被惡意刪除營業用資料庫及雲端虛擬伺服器，財損近新台幣3000萬元，刑事局獲報後分析入侵日誌紀錄，循線拘提公司前陳姓資訊工程師送辦。

警政署刑事局今天發布破案記者會，電信偵查大隊副大隊長陳志埕表示，今年1月底接獲被害公司報案，指1月24日春節期間公司網路遭不明人士入侵，並遭惡意刪除公司營業用資料庫及提供影音服務的雲端虛擬伺服器。

根據報案資料，被害公司若未能及時修復將造成客戶群流失，恐面臨倒閉命運，經被害公司緊急召回半數員工於春節期間連續數日漏夜搶修，所幸相關伺服器都回復正常運作提供服務，初估此駭客入侵事件所造成財損近3000萬元，包括服務中斷損失及重新恢復營運成本在內。

獲報後，刑事局電偵大隊第一隊及台北市警察局刑事警察大隊第七隊立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

警方分析被害公司防火牆日誌紀錄，發現設籍基隆市的49歲陳姓資訊工程師涉嫌重大，他於1月24日凌晨隨機入侵台北市松山區某商家的Wi-Fi無線網路溢波後，再盜用同行政區的被害公司在職員工帳號連線防火牆設備進入內部網路。

陳嫌登錄被害公司內部網路後，再以被害公司管理階層員工帳號登入亞馬遜公司AWS（Amazon WebServices）雲端運算服務及Google GCP（Google CloudPlatform）雲端空間，刪除被害公司的雲端伺服器與資料庫資料，期間因犯案用筆電沒電，陳嫌後來駕車返回基隆市住處後再度發起第2波破壞行動。

據了解，陳嫌為被害公司LiTV的前系統管理工程師，日前離職後已轉任其他公司任職，不排除挾怨報復涉案。

專案小組見時機成熟，2月20日拘提陳嫌到案，他辯稱因曾訂閱被害公司線上影視服務，未續訂後仍持續收到其廣告推播訊息，因不堪其擾才犯案，深感懊悔。

警詢後，警方將陳嫌依涉妨害電腦使用罪嫌解送北檢偵辦，檢察官諭令陳嫌以10萬元交保候傳。警方將持續清查是否尚有其他公司受害，被害公司也將對陳嫌提求償告訴。

刑事局提醒，一般民眾及商家應強化資安意識，提升Wi-Fi分享器的連線安全層級，避免自家網路淪為駭客入侵他人電腦網路的不法工具。