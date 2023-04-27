聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄聯結車右轉時翻覆 廢五金灑滿地
高雄林姓男子今天上午10時許，駕駛載運廢五金的聯結車在阿蓮區峰德路右轉，車輛突然翻覆，貨斗內滿載的廢五金灑落路面，造成峰德路往田寮交流道方向封閉無法通行，幸好未造成人員傷亡。警方說，林姓男子沒有酒駕，現場已在今天下午1時許排除，恢復交通。
警方說，林姓男子（46歲）駕駛聯結車，預計從高雄市田寮區利用國道三號，將廢五金送往台南地區，行經阿蓮區峰山路右轉進入峰德路過程中，疑因路況不熟，導致車輛轉彎切入角度過大，造成車輛翻覆，所幸沒有人員受傷。
警方表示，林男車上滿載的廢五金散落路面，造成峰德路往田寮交流道方向封閉無法通行，湖內警分局阿蓮分駐所獲報後，加派警力前往疏導，同時通報警察廣播電台提醒用路人改道，事故現場已在今天下午1時許排除。
據了解，林姓男子的呼氣酒測值沒有酒精反應，事故發生地點剛好是轉彎處，警方初步研判，車禍是因為轉彎切入角度過大造成；警方將在調查林男是否有超載，如有超載將依道路交通管理處罰條例開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言