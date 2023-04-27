高雄聯結車右轉時翻覆 廢五金灑滿地

高雄林姓男子今天上午10時許，駕駛載運廢五金的聯結車在阿蓮區峰德路右轉，車輛突然翻覆，貨斗內滿載的廢五金灑落路面，造成峰德路往田寮交流道方向封閉無法通行，幸好未造成人員傷亡。警方說，林姓男子沒有酒駕，現場已在今天下午1時許排除，恢復交通。

警方說，林姓男子（46歲）駕駛聯結車，預計從高雄市田寮區利用國道三號，將廢五金送往台南地區，行經阿蓮區峰山路右轉進入峰德路過程中，疑因路況不熟，導致車輛轉彎切入角度過大，造成車輛翻覆，所幸沒有人員受傷。

警方表示，林男車上滿載的廢五金散落路面，造成峰德路往田寮交流道方向封閉無法通行，湖內警分局阿蓮分駐所獲報後，加派警力前往疏導，同時通報警察廣播電台提醒用路人改道，事故現場已在今天下午1時許排除。