BMW一頭撞上緩撞車 國1北上通霄段車流回堵近1小時

國3苗栗縣通霄北上路段，今天上午9點多，發生一起BMW轎車追撞內線施工緩撞車事故，雖未造成人員傷亡，但現場僅外線路肩可通行，一度造成車流回堵嚴重。

國道警方表示，該起事故佔用內、中線車道，於10點51分現場排除，2名駕駛酒測值均為零。呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，不疲勞駕駛，注意行車安全。