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BMW一頭撞上緩撞車 國1北上通霄段車流回堵近1小時
國3苗栗縣通霄北上路段，今天上午9點多，發生一起BMW轎車追撞內線施工緩撞車事故，雖未造成人員傷亡，但現場僅外線路肩可通行，一度造成車流回堵嚴重。
國道警方表示，該起事故佔用內、中線車道，於10點51分現場排除，2名駕駛酒測值均為零。呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，不疲勞駕駛，注意行車安全。
另外，現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具有自動駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上路應注意的危險性，提醒用路人仍應握好方向盤並注意車前狀態小心駕駛。
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