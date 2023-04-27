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高雄女被詐70萬還要再給百萬 投資上賊船...幫警誘車手

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄許姓女子誤入詐騙集團的投資圈套，先後交出70萬元以後，對方再以話術要榨乾她，要她再繼續投資100萬元，便能領出高額獲利。她直納悶詢問警方，才驚覺自己成了詐團的搖錢樹，配合警方逮捕出面取款的詐團車手。

據了解，40歲的許女見網路投資廣告，便誤入詐團LINE股市分析群組，在受慫恿投資股票、虛擬貨幣「穩賺不賠」，依對方指示，下載仿真投資理財APP才上當。

3月6日許女到銀行，臨櫃匯款20萬元，詐團發現她上鉤，在帳面上製造她獲利的金額，並再要她繼續乘勝追擊，4月6日她便以面交方式，在高雄市前鎮區佛德路某超商，交50萬元給詐團車手。但4月20日她要獲利了結，對方卻一直藉口無法領出，要她加碼100萬元就能全部領出本金和獲利。

許女覺得奇怪，告訴家人，家人懷疑她受騙，建議她向警方詢問。高雄市警前鎮分局員警確認她誤上賊船，請她假意配合對方當面交款。

隔天上午10時許，許女約對方到前鎮區草衙二路超商交款，警方趁涉嫌詐團車手李姓男子（20歲）涉嫌取走許女的錢後，立即擁上逮人，李承認涉案，經警方依詐欺罪嫌移送法辦，許女才肯定受騙。

李姓男子涉嫌當詐騙集團車手被捕。記者林保光／翻攝
李姓男子涉嫌當詐騙集團車手被捕。記者林保光／翻攝
許女交款給詐騙集團車手李姓男子。記者林保光／翻攝
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