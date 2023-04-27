金馬影帝李康生攜手文二警 錄製影片宣導反詐騙
金馬影帝李康生穿上刑警背心，與台北市文山二警分局攜手錄製反詐騙宣導影片。李康生說起自己被人盜用照片詐騙影迷的經歷，提醒民眾勿被詐騙集團的話術蒙騙。
文山二警分局為推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的識詐宣導工作、提醒民眾慎防詐騙，邀請金馬影帝李康生與分局長陳瑞基共同錄製防詐騙宣導短片；同時也預告警政署5月5日「全民防詐藝起發聲」宣導活動，希望藉由影帝的人氣及知名度，邀請全國民眾共襄盛舉！
李康生提到自己的臉書照片，曾遭詐騙集團盜取並用來創設假帳號，企圖詐騙影迷及粉絲，導致一名粉絲誤以為是影帝出外景忘了帶錢，緊急贊助2萬5000元後，才發現是詐騙，這與近年網路充斥許多假冒名人推薦投資股票或向粉絲借錢的詐騙手法如出一轍，李康生十分重視也希望透過宣導，提醒民眾不要被詐騙集團的話術蒙騙。
錄製宣導影片後，現場人員見機不可失，一擁而上要與影帝拍照留念，連負責攝影的警察也衝上舞台，最後只好由分局長親自掌鏡，替大家留下合影畫面，李康生笑說，「波麗士實在太熱情了！」
文山二分局呼籲，詐騙集團假冒名人、專家名義推薦投資股票或盜用藝人、明星照片後，向影迷、粉絲借錢案例時有所聞；民眾遇類似情形，務必再三求證，可撥打165專線詢問，或到名人、專家的官方粉絲專頁確認是否有相關訊息，以保障自身財產安全！
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