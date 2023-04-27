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好險！長者洽公突昏厥倒地 學甲公所機警救援

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市將軍區羅姓長者因房屋租賃問題，今早前往學甲公所三樓里幹事室洽詢，離開時在公所二樓樓梯因不明原因昏厥造成巨大聲響，公所人員發現緊急叫救護車，所幸無大礙。

公所說，當時農建課員工侯宛君第一時間發現並通報，並請同仁協助打電話叫救護車。

學甲區衛生所人員以及救護人員於5分鐘內陸續到場，並為羅男檢查血糖、血壓以及是否有外傷。

所幸羅某逐漸恢復意識，可進行簡單交談，表示毋須至醫院進一步檢查，雖然有些疼痛，但應該已無大礙。在救護人員緊急處置後，由該名民眾家屬陪同下自行離去，其表示感謝區公所及衛生所的各項協助。

學甲區長張明寶也趕至關心，並指示社會課對當事人進一步追蹤，必要時應給予協助，並詢問民眾如果遇到任何問難，可以打電話與里幹事聯繫，並對衛生所及救護人員表達感謝之意。

公所說，多次辦理自衛消防編組各項演練，同仁均參與學習，熟習緊急救護操作（如CPR、AED等），並於必要時發揮效用。

台南學甲區公所今早發生有男子洽公突昏厥，幸公所及消防、衛生所人員機警救援處置。圖 ／民眾提供
台南學甲區公所今早發生有男子洽公突昏厥，幸公所及消防、衛生所人員機警救援處置。圖 ／民眾提供

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