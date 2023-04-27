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台九線光復鄉小客車擦撞休旅車 8旬老翁無照駕駛傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名83歲黃姓老翁今天清晨5時許駕駛白色小客車，行經台九線光復鄉中興路與林森路口要左轉，與對向的白色直行休旅車發生擦撞，老翁身受重傷，當場沒有呼吸心跳，送醫急救宣告不治。經查老翁沒有合格駕照，事故原因尚待警方進一步釐清。

花蓮縣消防局光復分隊員陳柏愷表示，今天清晨5時33分接獲民眾報案，光復鄉中興路與林森路口發生車禍，有兩輛車發生擦撞，車頭均嚴重毀損。休旅車男駕駛輕傷自行下車，但小客車男駕駛重傷，經救護人員給予頸圈、長背板，將他從車內救出，送往北榮鳳林分院救治。

警方初步調查，黃姓老翁沿台九線駕駛一輛白色小客車南下，清晨5時許在台九線中興路及林森路的Y字型路口，要左轉林森路，當時因清晨時間尚早，左轉路口只有閃紅燈與閃黃燈。這時47歲邱姓男子駕駛休旅車北上，兩車發生擦撞。因撞擊力道大，車頭都被撞爛，小客車車頭還轉了一大圈，現場一片狼藉。

警消立刻把黃姓老翁救出，緊急送往北榮鳳林分院，持續急救到早上6時30分左右，仍傷重宣告不治，警方調查發現老翁沒有駕照，酒測值待抽血檢查；邱姓男子酒測值為0，有合格駕照。

警方初步研判，老翁左轉疑似未禮讓直行車輛，邱男也疑似沒有注意車前動態，詳細事故原因仍需警方進一步調查。

黃姓老翁行經台九線光復鄉中興路與林森路口，擦撞直行休旅車，送醫傷重不治。圖／民眾提供
黃姓老翁行經台九線光復鄉中興路與林森路口，擦撞直行休旅車，送醫傷重不治。圖／民眾提供

休旅車 駕照

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