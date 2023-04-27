調查局惡火燒了什麼？ 蔡清祥：沒有大陸資安犯罪資料遭破壞

法務部調查局本月24日深夜發生大火，惡火燒燬什麼機密資料？外界傳聞不斷；法務部長蔡清祥今天表示，辦案的資料均有備分，備援資料仍可從辦案單位再取得，他相信調查局對外的公開說法，沒有大陸有關的資安資料被波及。

蔡清祥今天在立法院司委會接受備詢，立委王鴻薇、劉建國同時對調查局發生火災表示好奇與不可思議，向蔡追問傷損真相。

王鴻薇表示，火災發生後，有傳聞指被毀損的資料包括境外勢力的辦案資料，且政黨可能輪替，又有人指說有有關的證據遭到銷毀，謠言與傳聞太多；她說，調查局失火其實攸關國家安全議題，各界都非常關心。

劉建國表示，他聽說火災使得有關中國大陸的資訊安全犯罪資料受損，調查局不同於一般行政機關卻發生火警，那其他單位不是更不堪一擊嗎？

蔡清祥表示，火警發生後調查局有對外統一說明，根據局長的回報，初步已排除是人為縱火的可能性，火災確實不該發生，但既然發生了就面對，內部會檢討；蔡說，火災現場的電腦伺服器完整無損，備援設備也完好，有些辦案資料，地方辦案單位都有備分留存，還是可以另外再取得。

蔡清祥說，火災發生地點是資通處辦公室、鑑識實驗室，大樓一樓是行政辦公室，屬於局本部的行政單位，實驗室檢查後沒有損害，資通處辦公室不是辦資安的單位，下設有許多科，真正辦案的單位是資安站。