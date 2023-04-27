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高雄百公斤通緝犯跑給警察追 跳溪想逃因乾旱反害自己受傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓通緝犯昨天深夜11時許載著女友出門，碰到警方盤查時陳男卻丟下女友轉頭就跑，隨後跳入約5公尺的典寶溪床，重摔在乾涸溪床上，造成手腳受傷，無法再逃就逮，警詢後依規定今解送橋頭地檢署歸案。

警方表示，楠梓派出所員警昨天深夜23時30分許，在楠梓區常德路與清安街口發現23歲的陳男騎乘機車，後載20歲吳姓女友形跡可疑，員警攔查時，陳男不顧在場女友逃逸。

員警尾隨在後，重約近百公斤的陳男假裝配合警方，又伺機拔腿逃至常德路386巷內，見優勢警力到場，由典寶溪便橋縱身跳入溪裡躲藏，沒料因溪床乾涸，陳男從約2層樓高度重摔至乾涸溪床上，只能躲在橋下草叢，經在旁熱心民眾指引，最終仍束手就逮。

員警見陳男已受傷無法逃逸，經通報消防分隊到場協力拉起陳男，送健仁醫院診治，右手割傷及腳部扭傷無大礙。經查，陳男為橋頭地檢署發布妨害秩序罪的通緝犯，警詢後依法解送歸案。

體型壯碩的陳男跑給警察追，最後跳入溪床受傷，束手就擒。記者張議晨/翻攝
體型壯碩的陳男跑給警察追，最後跳入溪床受傷，束手就擒。記者張議晨/翻攝
體型壯碩的陳男跑給警察追，最後跳入溪床受傷，束手就擒。記者張議晨/翻攝
體型壯碩的陳男跑給警察追，最後跳入溪床受傷，束手就擒。記者張議晨/翻攝

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