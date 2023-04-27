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影／詐團車手大賣場保管箱取卡 因做這件事當場被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕，並查扣3張提款卡及手機一支。警詢後今天依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方並持續向上溯源，追幕後詐騙集團成員。

「抱歉，我忘記密碼，可以幫忙一下嗎？」盧姓男子（33歲）昨天下午5時許到北市新店區一間大賣場向櫃台服務人員求助，表示忘記保管箱密碼，布望可以協助開啟，由於盧男神色有些緊張，引起服務人員起疑。

服務人員一邊詢問要如何提供服務，另一面報案請求警方協助，當盧男看到員警過來，二話不說立即拔腿就跑，員警及服務人員在賣場追逐約1分鐘才順利將盧男壓制逮捕並查扣手機1支，並在賣場保管箱內查獲提款卡3張。

據了解，54歲的張姓女被害人聲稱在臉書認識網友約1個月，該網友因公司出問題請她協助提供帳戶做為資金周轉使用，遭詐騙將3張提款卡寄出，警方另比對影像發現今年4月23日受理吳姓男子（20歲）因網路購物遭詐欺集團以解除分期付款手法詐騙2萬3000元與提款卡的取卡車手，也是盧男出面取卡。

盧男落網後，坦承上網謀職受詐欺集團指示從事取卡工作，警詢後今天依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方並持續向上溯源，追幕後詐騙集團成員。

詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕，並查扣3張提款卡及手機一支。記者王長鼎／翻攝
詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕，並查扣3張提款卡及手機一支。記者王長鼎／翻攝
詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
詐團車手盧姓男子昨到新北市一間大賣場保管箱取卡，因忘記保管箱密碼，求助服務台引起服務人員注意，盧男一見警方到逵，立即拔腿狂逃，最後仍被當場逮捕。記者王長鼎／翻攝

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