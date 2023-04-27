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結拜二哥今公祭 玖壹壹春風一早現身台中殯儀館送別

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

團體玖壹壹成員春風的結拜兄弟「二哥」林姓男子日前過世，春風並在IG發文悼念表示來世見了，林男的家屬今上午在台中市殯儀館舉辦告別式，春風一早到現場致意，殯儀館內也擺放數個高聳白米塔格外吸引目光，轄區分局也派40多名警力約制，共盤查250多人。

因林男生前經營外匯車買賣，交友廣闊，和玖壹壹成員春風更是結拜兄弟，日前傳出死訊春風也在IG發了張黑白合照，寫下「來世再見了，二哥」。

今上午林男於懷恩廳舉辦公祭，除了包括春風到場致意外也有不少民間友人，連同內部至周邊都架起多座高聳的白米塔，場面氣派壯觀要價不菲，據了解會後家屬預計將白米全數捐贈給弱勢團體做公益。

台中第2分局表示，今上午在殯儀館周邊規畫40名警力，加強盤查約制，以防範違法違序行為，會場周邊及重要路口維持現場及交通秩序。

警方表示，對於參加公祭人士，會依警察職權行使法等規定實施攔查，過程全程蒐證，防制發生暴力衝突，今天上午一共盤查250人，周邊告發交通違規6件。

團體玖壹壹結拜二哥林男今公祭。記者曾健祐／翻攝
團體玖壹壹結拜二哥林男今公祭。記者曾健祐／翻攝
團體玖壹壹結拜二哥林男今公祭。記者曾健祐／翻攝
團體玖壹壹結拜二哥林男今公祭。記者曾健祐／翻攝
林男公祭現場有多座高聳白米塔。記者曾健祐／翻攝
林男公祭現場有多座高聳白米塔。記者曾健祐／翻攝

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