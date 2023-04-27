影／台南母子踩到斷裂水溝蓋陷坑受驚嚇 巿府1小時立馬換好

台南有名女子深夜帶著小孩行經中西區中華西路與民生路口時，不慎踩到斷裂損壞的水溝蓋，深陷其間，嚇出一身冷汗，所幸沒受傷，經民眾反應後，台南市警二分局馬上派員前往查處警戒，並通報市府養護單位派員處理，更換水溝蓋，確保行人安全。

警方調查，昨晚11時35分獲知民生路有一處水溝蓋有損壞情形，經員警11時40分到場。且為免民眾不小心誤踩受傷，當場以圓錐及爆閃燈圈圍警示，並通知市政府養護單位，也在1小時內更換受損水溝蓋完畢，維護民眾安全。 警方調查，昨晚據報民生路有一處水溝蓋有損壞情形，員警立即到場查處，為免民眾不小心誤踩受傷，當場以圓錐及爆閃燈圈圍警示。圖／讀者提供 警方據報後立刻通知市政府養護單位，也在1小時內更換受損水溝蓋完畢，維護民眾安全。圖／讀者提供