泰山股東紛爭爆警官闖入帶走獨董？ 刑事局：接獲有黑道滋事

食品大廠泰山經營權股東紛爭扯上刑事局！泰山董事長詹景超，指控市場派龍邦董事長劉偉龍，這個月20日帶著自稱刑事局警官，闖入公司正在進行的審議委員會，強行帶走獨董杜英達，公權力遭濫用。

刑事局今早澄清，20日下午16時20分許，接獲劉姓股東報案，杜姓股東遭黑道分子脅迫，因正在開會，無法到警察局報案，請警方派員陪同前往會場，確認杜某是否有遭恐嚇等情事並協助報案。

刑事局說當時事出緊急，為確保杜姓股東人身安全，刑事局立即通知轄區中山分局偵查隊、派出所制服員警到場，另因劉姓股東不確定會議現場是否有黑道人士，請求警方陪同進入會場以確保安全，警方進入會場後，杜表示未遭恐嚇威脅，並以會議進行中為由，要求不相關人士離場，警方確認杜無安全疑慮後即退出會場。

刑事局再三向杜姓股東確認是否有遭脅迫、恐嚇等情事，杜確切表示沒有，警方確定杜安全無虞及會議現場並無黑道滋事後，離開現場。