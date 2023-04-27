遭詐團盜用照片 葉丙成籲勿上當：我是投資理財大廢物

愈來愈多名人被詐騙集團盜用照片，暨財信傳媒集團董事長謝金河多次遭冒用，台大電機系教授葉丙成也在個人臉書提醒網友小心，他表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。

葉丙成享有高知名度，他表示，之前看到一些朋友們被成立詐騙投資社群，沒想到今天有人通知他，竟然有人偽裝他成立投資社群。

葉丙成發表聲明，他說，也請大家千萬要記住，葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣。葉丙成之前害太太的長榮股票虧很多。如果你聽「葉丙成」的投資建議，你根本就是請鬼拿藥單，葉丙成誠心地告訴你，聽葉丙成的投資建議，你絕對會虧錢虧一屁股、賠錢賠超慘。

葉丙成表示，請大家記住，在這詐騙、冒名橫行社群的時候，如果看到「葉丙成」的發言，請確定後面有沒有藍勾勾。「有藍勾勾的我的發言，才代表是我」。他另外還有一個粉專沒有藍勾勾，但是專門轉貼他藍勾勾的帳號的文章，那也是他自己控制的，但絕不會成立社群或討論投資。

「也請千萬千萬記住，我對投資沒有興趣、我投資能力很差，我對股票超沒有研究，之前害我太太長榮股票虧很多」。葉丙成表示，他投資超爛、超廢、超沒有興趣也沒時間殺進殺出。他也很懶，自己沒有時間、也沒有人手經營Line或是任何社群。