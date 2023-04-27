快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

遭詐團盜用照片 葉丙成籲勿上當：我是投資理財大廢物

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

愈來愈多名人被詐騙集團盜用照片，暨財信傳媒集團董事長謝金河多次遭冒用，台大電機系教授葉丙成也在個人臉書提醒網友小心，他表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。

葉丙成享有高知名度，他表示，之前看到一些朋友們被成立詐騙投資社群，沒想到今天有人通知他，竟然有人偽裝他成立投資社群。

葉丙成發表聲明，他說，也請大家千萬要記住，葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣。葉丙成之前害太太的長榮股票虧很多。如果你聽「葉丙成」的投資建議，你根本就是請鬼拿藥單，葉丙成誠心地告訴你，聽葉丙成的投資建議，你絕對會虧錢虧一屁股、賠錢賠超慘。

葉丙成表示，請大家記住，在這詐騙、冒名橫行社群的時候，如果看到「葉丙成」的發言，請確定後面有沒有藍勾勾。「有藍勾勾的我的發言，才代表是我」。他另外還有一個粉專沒有藍勾勾，但是專門轉貼他藍勾勾的帳號的文章，那也是他自己控制的，但絕不會成立社群或討論投資。

「也請千萬千萬記住，我對投資沒有興趣、我投資能力很差，我對股票超沒有研究，之前害我太太長榮股票虧很多」。葉丙成表示，他投資超爛、超廢、超沒有興趣也沒時間殺進殺出。他也很懶，自己沒有時間、也沒有人手經營Line或是任何社群。

葉丙成表示，所以如果你看到跟他有關的投資社群、股票文章，絕對都是假的。也請大家日後看到沒有藍勾勾、假裝是他的冒名文章，請幫他檢舉。「讓他們知道冒我的名真的一點屁用都沒有。感謝大家幫忙！」

台大電機系教授葉丙成遭詐騙集團盜用照片，葉丙成表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。圖／取自葉丙成臉書
台大電機系教授葉丙成遭詐騙集團盜用照片，葉丙成表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。圖／取自葉丙成臉書
台大電機系教授葉丙成表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。本報資料照片
台大電機系教授葉丙成表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。本報資料照片

葉丙成

延伸閱讀

經營之神也賣光台積電 謝金河：千金難買早知道

台灣經濟奮起十年 產業有不同進化 謝金河：賽道上的贏家，他們最出色

庫克訪中又去印 供應鏈重組加速…鴻海衝擊最大 謝金河：拔不出陸的企業未來較辛苦

供應鏈重組正在加速 謝金河：台灣製造業衝擊最大

相關新聞

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉Model Y遭殃整輛掉進洞

新竹竹北天坑再現，這次竟是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，附近居民聽聞轟隆一聲便驚見莊敬六街上出現大洞，還有居民痛罵...

遭詐團盜用照片 葉丙成籲勿上當：我是投資理財大廢物

愈來愈多名人被詐騙集團盜用照片，暨財信傳媒集團董事長謝金河多次遭冒用，台大電機系教授葉丙成也在個人臉書提醒網友小心，他表...

23歲女哭遭性侵...報案隔天墜河亡 男辯兩情相悅被收押

23歲Y姓女子這個月中旬向母泣訴被人性侵，幾日下來數度表達輕生念頭，這個月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天后Y...

高雄男夾娃娃機店「撞」出洋芋片 台主怒報警揪賊

李姓男子因喜歡吃洋芋片和多力多滋，見夾娃娃機店夾物內擺放自己喜愛的零嘴，以身體撞機台，讓零食撞出洞口，滿足口腹之慾；台主...

拜會MOMO、台哥大 林右昌：公私合作共同阻詐

詐騙猖獗，內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。林右昌指出，電商平台若提升強化資安防護...

搶快闖燈號！台61曳引車撞物流貨車 物品散落一地

台61西濱快速道路87.6公里處（崎頂海水浴場前）路口，昨午發生一起物流貨車與曳引車碰撞事故，現場物品散落一地，苗栗縣竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦