遭詐團盜用照片 葉丙成籲勿上當：我是投資理財大廢物
愈來愈多名人被詐騙集團盜用照片，暨財信傳媒集團董事長謝金河多次遭冒用，台大電機系教授葉丙成也在個人臉書提醒網友小心，他表示，有人偽裝他成立投資社群，請不要上當，因為「葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣」。
葉丙成享有高知名度，他表示，之前看到一些朋友們被成立詐騙投資社群，沒想到今天有人通知他，竟然有人偽裝他成立投資社群。
葉丙成發表聲明，他說，也請大家千萬要記住，葉丙成就是一個投資理財的大廢物。葉丙成投資超爛，葉丙成對股票超廢、超沒興趣。葉丙成之前害太太的長榮股票虧很多。如果你聽「葉丙成」的投資建議，你根本就是請鬼拿藥單，葉丙成誠心地告訴你，聽葉丙成的投資建議，你絕對會虧錢虧一屁股、賠錢賠超慘。
葉丙成表示，請大家記住，在這詐騙、冒名橫行社群的時候，如果看到「葉丙成」的發言，請確定後面有沒有藍勾勾。「有藍勾勾的我的發言，才代表是我」。他另外還有一個粉專沒有藍勾勾，但是專門轉貼他藍勾勾的帳號的文章，那也是他自己控制的，但絕不會成立社群或討論投資。
「也請千萬千萬記住，我對投資沒有興趣、我投資能力很差，我對股票超沒有研究，之前害我太太長榮股票虧很多」。葉丙成表示，他投資超爛、超廢、超沒有興趣也沒時間殺進殺出。他也很懶，自己沒有時間、也沒有人手經營Line或是任何社群。
葉丙成表示，所以如果你看到跟他有關的投資社群、股票文章，絕對都是假的。也請大家日後看到沒有藍勾勾、假裝是他的冒名文章，請幫他檢舉。「讓他們知道冒我的名真的一點屁用都沒有。感謝大家幫忙！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言