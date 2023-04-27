23歲女哭遭性侵...報案隔天墜河亡 男辯兩情相悅被收押

23歲Y姓女子這個月中旬向母泣訴被人性侵，幾日下來數度表達輕生念頭，這個月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天后Y女被人發現載浮於淡水河畔。檢警相驗Y女遺體冰存擇日解剖釐清疑點，這個月25日警方逮捕涉案男子，但男子否認性侵，警詢後依妨害性自主送辦，檢察官複訊聲押獲准。檢方今天表示，將在本月28日解剖，釐清死亡原因等相關事項。

據了解，被控性侵男子打零工維生，與被害Y女互有認識，這個月中旬兩人相約前去男方位於新北市三重區永安北路住處。不過Y女返家後卻向其向母哭訴她被該男性侵得逞，幾日下來Y女鬱鬱寡歡情緒低落，數度向母透露想輕生念頭，Y母只能給予安撫勸慰，這個月18日在Y母陪同下前往派出所報案。

不料翌日（19日）晚上約莫9時許，Y女與母通完電話便失去聯繫，Y母四處尋找未果焦急地向警方通報協尋。22日下午4時許，運動民眾經過新北市三重區環河北路堤外自行車道，見淡水河畔載浮一具女性遺體，嚇得運動民眾趕緊打電話通報警、消前來協處。

警消獲報趕抵協助打撈上岸，經檢視其身上沒有穿刺性傷口、沒帶身分證件，比對轄內通報失蹤協尋人口與Y女相符，旋即通知其母到場指認確認是Y女，面對愛女已成一具冰冷遺體，Y母當場崩潰泣不成聲。

這月23日檢警相驗，Y母指控其女生前遭人性侵，望能還給女兒一個公道，Y女遺體冰存擇日解剖釐清，家屬對死因沒有疑義，朝自殺方向偵辦。警方於這個月25日循線逮捕涉案男子到案，男子辯稱雙方合意否認性侵，警詢後依妨害性自主罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押獲准。

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