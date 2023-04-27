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高雄男夾娃娃機店「撞」出洋芋片 台主怒報警揪賊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子因喜歡吃洋芋片和多力多滋，見夾娃娃機店夾物內擺放自己喜愛的零嘴，以身體撞機台，讓零食撞出洞口，滿足口腹之慾；台主發現機台受損，透過監視器發現，李男以「撞」代竊至少3次怒報警，警方將李逮個正著，依毀損、竊盜罪嫌送辦。

警方指出，31歲的黃姓男子在三民區鼎中路娃娃機店擺放洋芋片和多力多滋的零食機台，今年3月初，黃男發現機台機身有受損情形，透過監視器發現，一名中年男子當時站在機台前，用身體猛撞機台，機台中的零食掉出來後，被該名男子拿走。

黃男後來又發現該名男子重施故技，因此特別注意，前天下午4時許，又發現該名男子到機台店，以同樣手法，撞機台後，讓零食掉下洞口，再拿走零食，憤而報警。

轄區三民二警分局鼎金所警員陳弘旂擔服備勤勤務，獲報趕到現場，發現55歲的李姓男子身影，將他攔下；李辯稱只是撞一下機台而已。

警方查出李破壞3次機台拿了共5包零食，加上黃男堅持提告，警詢後，依竊盜及毀損罪嫌將他移送偵辦。

高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，「撞」機台拿出洋芋片，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，「撞」機台拿出洋芋片，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，用身體「撞」機台，讓洋芋片零嘴掉出洞口拿取，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，用身體「撞」機台，讓洋芋片零嘴掉出洞口拿取，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，「撞」機台拿出洋芋片，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子在三民區一間夾娃娃機店，「撞」機台拿出洋芋片，台主怒報警，警方將他逮個正著。記者石秀華／翻攝

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