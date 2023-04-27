離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉Model Y遭殃整輛掉進洞

新竹竹北天坑再現，這次竟是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，附近居民聽聞轟隆一聲便驚見莊敬六街上出現大洞，還有居民痛罵這片區域已經不是第一次發生天坑吃車，上次才有小貨車掉進洞，質疑都是一旁高樓建案工地惹禍。

據居民指出，天坑出現在今天上午9時許，位置就位於竹北某知名百貨地標建案旁的莊敬六街上，當時一輛特斯拉好端端停在路旁，車下地面卻不明原因塌陷，整輛特斯拉側翻進洞，居民上前查看才發現停車格下方根本沒有土石，都是靠路面薄薄一層柏油支撐。

據了解，該周邊路段已經連續發生多起路面掏空、天坑情況，去年更造成一輛小貨車掉進洞被土石掩埋，險些連一旁土地公廟都被波及，疑似因地層遭地下湧水掏空，造成該知名地標建案周邊道路再次塌陷。