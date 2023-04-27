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拜會MOMO、台哥大 林右昌：公私合作共同阻詐
詐騙猖獗，內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。林右昌指出，電商平台若提升強化資安防護能力，負起企業社會責任，對防詐機制將產生正面助益影響力。不僅防杜民眾個資外洩外，也能有效把關物流端外洩民眾個資的情況，大幅減少民眾受詐騙可能。
林右昌表示，感謝並肯定MOMO身為電商巨頭，積極配合政府防堵詐騙，不僅自主強化系統資安並與電信業者台哥大合作，開發隱蔽手機號碼的系統，從源頭減少民眾個資外洩，讓會員個資外洩情況，從2020年383件至2023年的4件大幅減少，有效斷絕惡意攔截，也期許其他電商平台跟進，強化系統資安、減少民眾個資外洩。
林右昌表示，網路購物詐騙及簡訊詐騙都屬科技詐騙，詐騙集團假冒合法電商平台網頁，誘使民眾點擊，進行釣魚式攻擊，騙取民眾帳號、密碼及個資，歹徒再假藉客服誆騙民眾需「解除分期付款」ATM操作，成為詐騙源頭。
林右昌提到，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，需要民間企業及國人一起配合。而個資洩漏是詐騙的源頭，電商和電信業者善盡社會責任，正是阻絕詐騙最基礎的作為，希望公私合作，保護個資，將詐騙的傷害減至最低。
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