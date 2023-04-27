快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜會MOMO、台哥大 林右昌：公私合作共同阻詐

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

詐騙猖獗，內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。林右昌指出，電商平台若提升強化資安防護能力，負起企業社會責任，對防詐機制將產生正面助益影響力。不僅防杜民眾個資外洩外，也能有效把關物流端外洩民眾個資的情況，大幅減少民眾受詐騙可能。

林右昌表示，感謝並肯定MOMO身為電商巨頭，積極配合政府防堵詐騙，不僅自主強化系統資安並與電信業者台哥大合作，開發隱蔽手機號碼的系統，從源頭減少民眾個資外洩，讓會員個資外洩情況，從2020年383件至2023年的4件大幅減少，有效斷絕惡意攔截，也期許其他電商平台跟進，強化系統資安、減少民眾個資外洩。

林右昌表示，網路購物詐騙及簡訊詐騙都屬科技詐騙，詐騙集團假冒合法電商平台網頁，誘使民眾點擊，進行釣魚式攻擊，騙取民眾帳號、密碼及個資，歹徒再假藉客服誆騙民眾需「解除分期付款」ATM操作，成為詐騙源頭。

林右昌提到，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，需要民間企業及國人一起配合。而個資洩漏是詐騙的源頭，電商和電信業者善盡社會責任，正是阻絕詐騙最基礎的作為，希望公私合作，保護個資，將詐騙的傷害減至最低。

內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。圖／內政部提供
內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。圖／內政部提供

延伸閱讀

視察165專線 陳建仁：下半年將實施打詐1.5版

國民黨：擴編+軍事訓練 民進黨讓保二總隊成「保綠總隊」

陳建仁、林右昌視察165反詐專線 去年接40萬通攔阻42億

平均地權條例明公布5項子法 林右昌：打炒房不是打房

相關新聞

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉Model Y遭殃整輛掉進洞

新竹竹北天坑再現，這次竟是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，附近居民聽聞轟隆一聲便驚見莊敬六街上出現大洞，還有居民痛罵...

泰山股東紛爭爆警官闖入帶走獨董？ 刑事局：接獲有黑道滋事

食品大廠泰山經營權股東紛爭扯上刑事局！泰山董事長詹景超，指控市場派龍邦董事長劉偉龍，這個月20日帶著自稱刑事局警官，闖入...

遭詐團盜用照片 葉丙成籲勿上當：我是投資理財大廢物

愈來愈多名人被詐騙集團盜用照片，暨財信傳媒集團董事長謝金河多次遭冒用，台大電機系教授葉丙成也在個人臉書提醒網友小心，他表...

23歲女哭遭性侵...報案隔天墜河亡 男辯兩情相悅被收押

23歲Y姓女子這個月中旬向母泣訴被人性侵，幾日下來數度表達輕生念頭，這個月18日在Y母陪同下前往派出所報案。未料3天后Y...

高雄男夾娃娃機店「撞」出洋芋片 台主怒報警揪賊

李姓男子因喜歡吃洋芋片和多力多滋，見夾娃娃機店夾物內擺放自己喜愛的零嘴，以身體撞機台，讓零食撞出洞口，滿足口腹之慾；台主...

拜會MOMO、台哥大 林右昌：公私合作共同阻詐

詐騙猖獗，內政部長林右昌近日率警政署長黃明昭等人親自前往MOMO、台灣大哥大拜會。林右昌指出，電商平台若提升強化資安防護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦