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搶快闖燈號！台61曳引車撞物流貨車 物品散落一地

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台61西濱快速道路87.6公里處（崎頂海水浴場前）路口，昨午發生一起物流貨車與曳引車碰撞事故，現場物品散落一地，苗栗縣竹南警方經初步調查後，今天上午指出，肇事原因主要是主線車道燈號已轉紅，曳引車搶快闖燈號釀禍。

警方表示，事發當時物流貨車在南下側車道依左轉燈號向左轉，遭南下快（主）車道闖紅燈直行曳引車撞擊，貨車載運包裹散落車道，雙方均無酒駕。

至於兩名駕駛都受輕傷被送醫，而事故現場大範圍散落物、油漬則通知苗栗工務段到場清理，詳細肇事原因待警方後續調查釐清，相關違情均依規辦理。

竹南警分局也提醒民眾「一時的搶快行為，恐造成難以挽回的悲劇」，人車行經路口時務必遵守號誌、標誌、標線指示，以及其他交通法令規定，警方也將持續加強相關執法取締工作，以維交通安全。

現場物流貨車與曳引車發生碰撞事故，造成載運包裹物品分別散落內線及外側車道。圖／民眾提供
現場物流貨車與曳引車發生碰撞事故，造成載運包裹物品分別散落內線及外側車道。圖／民眾提供
現場物流貨車與曳引車發生碰撞事故，造成載運包裹物品散落一地。圖／民眾提供
現場物流貨車與曳引車發生碰撞事故，造成載運包裹物品散落一地。圖／民眾提供

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