搶快闖燈號！台61曳引車撞物流貨車 物品散落一地

台61西濱快速道路87.6公里處（崎頂海水浴場前）路口，昨午發生一起物流貨車與曳引車碰撞事故，現場物品散落一地，苗栗縣竹南警方經初步調查後，今天上午指出，肇事原因主要是主線車道燈號已轉紅，曳引車搶快闖燈號釀禍。

警方表示，事發當時物流貨車在南下側車道依左轉燈號向左轉，遭南下快（主）車道闖紅燈直行曳引車撞擊，貨車載運包裹散落車道，雙方均無酒駕。

至於兩名駕駛都受輕傷被送醫，而事故現場大範圍散落物、油漬則通知苗栗工務段到場清理，詳細肇事原因待警方後續調查釐清，相關違情均依規辦理。