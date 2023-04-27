聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中車路口要左轉 竟慘遭對向車「正面對撞」毀車頭
台中市許姓男子昨下午開車經過北區路口疑似未注意，竟以「正面對撞」角度直接撞上對向打算左轉的小客車，造成車上許姓夫妻驚嚇胸悶，車子挨撞當下也向後退擦撞到一旁的公車，警方獲報到場對2名許男、公車司機酒測數值均為0，已調閱監視器後續肇責釐清中。
台中第2分局昨下午4點獲報，北區學士路、健行路有車禍，到場發現是2輛黑色、銀色小客車對撞，另有1輛公車也遭擦撞，所幸沒有人傷亡。
警方調閱監視器發現，銀色小客車駕駛許男（48歲）當時載妻子沿健行路準備左轉學士路方向，對向黑色小客車駕駛許男（37歲）要直行，卻疑似未注意竟直接和銀色車車頭對撞，造成對方向後退再擦撞到公車。
警方對2名許男、公車司機酒測，3人數值均為0，詳細肇事責任釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言