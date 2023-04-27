快訊

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

不輸阿嬌！「醫界王陽明」首曝愛妻正面照 網友驚呆

高雄大寮山火照亮夜空燒4小時 76勇消冒險漏夜撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中車路口要左轉 竟慘遭對向車「正面對撞」毀車頭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市許姓男子昨下午開車經過北區路口疑似未注意，竟以「正面對撞」角度直接撞上對向打算左轉的小客車，造成車上許姓夫妻驚嚇胸悶，車子挨撞當下也向後退擦撞到一旁的公車，警方獲報到場對2名許男、公車司機酒測數值均為0，已調閱監視器後續肇責釐清中。

台中第2分局昨下午4點獲報，北區學士路、健行路有車禍，到場發現是2輛黑色、銀色小客車對撞，另有1輛公車也遭擦撞，所幸沒有人傷亡。

警方調閱監視器發現，銀色小客車駕駛許男（48歲）當時載妻子沿健行路準備左轉學士路方向，對向黑色小客車駕駛許男（37歲）要直行，卻疑似未注意竟直接和銀色車車頭對撞，造成對方向後退再擦撞到公車。

警方對2名許男、公車司機酒測，3人數值均為0，詳細肇事責任釐清中。

2車當街對撞。記者曾健祐／翻攝
2車當街對撞。記者曾健祐／翻攝
許男的銀色車車頭被撞毀。記者曾健祐／翻攝
許男的銀色車車頭被撞毀。記者曾健祐／翻攝

延伸閱讀

2次追撞轎車全毀解體釀1死 國道1凌晨新竹段連環撞

計程車女駕駛躲酒測墜海亡 專家教汽車突墜海自救方法

影／1女開車出車禍疑躲酒測衝入金山礦港漁港 救起無生命跡象

自撞車禍先奔超商買啤酒 桃園醉漢酒測0.99竟獲無罪

相關新聞

搶快闖燈號！台61曳引車撞物流貨車 物品散落一地

台61西濱快速道路87.6公里處（崎頂海水浴場前）路口，昨午發生一起物流貨車與曳引車碰撞事故，現場物品散落一地，苗栗縣竹...

影／台中車路口要左轉 竟慘遭對向車「正面對撞」毀車頭

台中市許姓男子昨下午開車經過北區路口疑似未注意，竟以「正面對撞」角度直接撞上對向打算左轉的小客車，造成車上許姓夫妻驚嚇胸...

高雄大寮山火照亮夜空燒4小時 76勇消冒險漏夜撲滅

高雄大寮區和小港區交界處的鳳梨山，昨晚8時許，發生坡地樹林雜草突然起火，火光照亮夜空，消防局出動35車、76人前往灌救，...

台中LaLaport北館今起試營運 警方：違停加速開單拖吊

台中東區三井LaLaport今年初南館開幕時，一度吸引大量人潮釀周邊違停亂象，既南館後今天北館也將開始試營運，加上周末就...

高雄愛河發現浮屍 女子死亡多時身分待查

高雄地方法院前的愛河水域，今天清晨民眾發現有人在水上載浮載沉，趕緊向警、消求救，前金消防分隊打撈起溺水者，發現溺水女子已...

廣角鏡／貨車火燒車

黃姓男子昨晚駕駛貨車，行經新北市淡水區民權路等紅燈時，後車斗突冒出大量濃煙，車輛燒成一團火球，幸無人傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦