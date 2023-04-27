高雄大寮山火照亮夜空燒4小時 76勇消冒險漏夜撲滅

高雄大寮區和小港區交界處的鳳梨山，昨晚8時許，發生坡地樹林雜草突然起火，火光照亮夜空，消防局出動35車、76人前往灌救，由於行車路徑狹窄，水源偏遠取得不易，消防局部署長距離中繼水線，並多處分區指揮，火勢燃燒4小時後，直到今晨0時13分順利撲滅。

高市消防局指出，昨晚8時許，接獲大寮區保福路和後厝路的交叉路口附近發生山林火警，由於風勢助長下，接近鳳梨山的樹林雜草火勢，被風一吹，一發不可收拾，消防局出動35車76人前搶救。

由於現場雜草火勢多處，火勢蔓延，照亮夜空，加上行車路徑狹窄，消防水源偏遠不易取得，消防人員到場建立長距離中繼水線並配合多處分區指揮部署，優先防護鄰近民宅及工廠。