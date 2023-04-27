台中LaLaport北館今起試營運 警方：違停加速開單拖吊

台中東區三井LaLaport今年初南館開幕時，一度吸引大量人潮釀周邊違停亂象，既南館後今天北館也將開始試營運，加上周末就是勞動節連假警方不敢大意，期間安排警力全天疏導交通、巡邏，也請民眾多利用館方內外近3000個汽車停車位，若有違停將嚴加取締。

台中第3分局表示，LaLaport北館今天4月27日開始試營運，並預計5月16日正式開幕，由於周末就是勞動節連假，預計將吸引大量人潮、車潮，警方為降低交通衝擊全程嚴陣以待。

警方說，在4月27日至5月1日試營運初期，以及5月、6月的所有例假日期間，每天都會派6名員警、18名義交，從早上10點至晚上10點於場館周邊路口、路段，包括復興東一街、進德路，及樂業二路執行交通疏導及巡邏取締勤務。

警方指出，周邊路段將以保持路口淨空、取締違規車輛及攤販為工作重點，同時協調交通局及交通警察大隊派遣拖吊車加強拖吊違規車輛，也將視現場狀況滾動式調整崗哨及人力配置，維護交通順暢。

警方表示，LaLaport鄰近台中火車站，建議民眾可搭乘大眾交通工具，再轉乘免費接駁車或是以6分鐘步行時間前往。

自行駕車者，LaLaport南、北場館計有1894位汽車停車格及3495位機車停車格，旁邊還有2處特約停車場，分別是和雲停車場206位汽車停車格、新建國市場提供569位汽車停車格，另振興路、建成路口也有免費的300位汽車停車格，一共有2969位汽車停車格。