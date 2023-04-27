23歲女被性侵 母陪報案隔天她墜河….三天后成冰冷遺體

23歲Y姓女子這個月18日向母泣訴被人性侵，她表達輕生念頭，Y母安撫並陪她前往派出所報案。未料隔天晚上Y女卻人間蒸發，其母焦急地尋找未果向派出所通報協尋，但遺憾的是，Y女遺體3天后被人發現載浮於環河北路堤外自行車道淡水河畔。目前Y女遺體冰存擇日解剖，以釐清她生前有無遭人輕薄。

據了解，Y姓女子（23歲）這個月18日向母哭訴，她在新北市三重區永安北路遭一男子性侵得逞，向母透露想輕生念頭，Y母雖給予安撫勸慰，但Y女身心受創嚴重情緒十分不穩，當天在母陪同下前往派出所報案。

翌日（19日）晚上約9時許，Y女與母通完電話便失去聯繫，Y母四處尋找未果，焦急地向警方通報協尋。22日下午4時許，運動民眾經過新北市三重區環河北路堤外自行車道，見淡水河畔載浮一具遺體，嚇得運動民眾趕緊打電話通報警、消前往協處。

警消獲報趕抵協助打撈上岸，經檢視其身上沒有穿刺性傷口、沒帶身分證件，比對轄內通報失蹤協尋人口與Y女相符，旋即通知其母到場指認確認是Y女，面對愛女已成一具冰冷遺體，Y母當場崩潰泣不成聲。

這月23日檢警相驗，Y母指控其女生前遭人性侵，望能還給女兒一個公道，Y女遺體冰存擇日解剖釐清，家屬對死因沒有疑義，朝輕生方向偵辦，另控遭人性侵部分則分案調查。