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新北觀音坑溪橋工程又出事 1工人遭砸傷

聯合報／ 記者林昭彰江婉儀／新北報導

觀音坑溪橋拆除作業24日吊掛鋼梁，發生鋼索墜落重重砸向工人的意外事故。圖／翻攝社會事新聞影音
觀音坑溪橋拆除作業24日吊掛鋼梁，發生鋼索墜落重重砸向工人的意外事故。圖／翻攝社會事新聞影音
新北五股觀音坑溪橋4月22日施工更換吊索時，發生意外導致橋梁斷裂倒塌，3工人受傷，被勒令停工，作業疏失仍在調查；前天另一廠商拆除作業再度發生工安意外，1工人受傷，也被勒令停工。工程全面停擺，完工日期恐受影響。

觀音坑溪橋是重要的河口觀景地點，常可見民眾騎乘自行車或是悠閒散步。原本施作結構系統性更新作業，包含吊索、支承墊、進橋板、欄杆等設備更換，去年11月開工，預計今年8月底完工，橋梁吊索共7根，22日德誌營造施工抽換第2根吊索時，發生工安意外，導致橋梁斷裂倒塌，3名工人受傷，勞檢處勒令停工。

斷橋位在觀音坑溪匯入淡水河的交岔口，高灘處為避免汛期影響排水，決定整座舊橋拆除，重建新橋，由另一家廠商勤祐營造協助移除斷橋結構，不料24日拆除過程又出意外，吊車吊掛鋼梁時，1條鋼索從半空中墜落砸到工人，現場影片昨天曝光，畫面中的工人被鋼索砸中，整個人彈飛，相當嚇人，馬上被緊急送醫。廠商隨後也被勞檢處勒令停工。

廠商被質疑違反「吊掛施工範圍不得有人」的作業規定，當時卻有3名工人站在鋼梁底下。2家廠商都須依規定提出復工計畫，審核通過後才可復工。

高灘處長張修銘說，營造廠商違反職安規定部分，已由勞檢處勒令停工，並依法開罰，受傷勞工第一時間送醫、陪同至醫院探視慰問，後續醫療費將由營造保險理賠，並協助申請職災給付。

勞檢 斷橋 工安 淡水河 自行車 新北

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