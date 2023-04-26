快訊

平均地權將上路 房市專家嘆：史上最複雜亂象上演

蔡見興效應？ 財政部全面清查公股董總子女任職情況

聯華火災7死…兄招魂呼喚「下班了」3擲無筊 改喊這句話出現允筊

逆孫看電視太久不聽勸失控持刀 八旬嬤脖、手遭劃傷

聯合報／ 記者古和純王勇超／高雄即時報導

高雄市六龜區今天有名44歲陳姓男子在家看電視，86歲阿嬤要他回房休息，他一時情緒激動不滿阿嬤勸告，突然拿起抽屜內裁縫用15公分單面刀片，逕自朝阿嬤揮舞，割傷阿嬤右手虎口，脖子上也被劃出三處傷口，所幸刀刃不大傷口不深，阿嬤送醫後並無生命危險。

據悉，當時先是鄰居聽到住家有打鬥吵雜的聲響立即報警，所幸警員即時到場並未造成難以彌補的悲劇。警方表示，這名涉案陳男領有智能障礙手冊，今天下午4時許，因陳男看電視太久，阿嬤上前制止，陳男情緒突然失控，朝阿嬤揮舞傷及脖子和右手，所幸，傷口不深，並無生命危險。

目前，陳姓男子及他的阿嬤都仍在旗山醫院治療中，警方指出，陳男情緒激動，尚無法製作筆錄，不過，由於傷害直系尊親屬罪，須告訴乃論，據悉，阿嬤目前並不願向孫子提告。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

阿嬤

相關新聞

澎湖遊客撿帽子跌落「仙人掌叢」 滿身刺動彈不得

澎湖縣西嶼鄉小門村地質館旁，今天有一名遊客不慎跌進仙人掌堆，由於身旁全是仙人掌刺，身上被刺，動彈不得，民眾求助，村長帶鐮...

逆孫看電視太久不聽勸失控持刀 八旬嬤脖、手遭劃傷

高雄市六龜區今天有名44歲陳姓男子在家看電視，86歲阿嬤要他回房休息，他一時情緒激動不滿阿嬤勸告，突然拿起抽屜內裁縫用1...

新北貨車停等紅燈 車斗突冒煙…下一秒成火球

黃姓男子今天晚上開著一輛貨車，行經新北市淡水區民權路等紅燈，後車斗突冒出濃煙他下車查看，整輛車旋即竄出火舌，不一會便燒成...

台南市東區發生油罐車撞機車 女騎士送醫不治

台南市東區中華東路陸橋，今天下午近2點發生油灌車和同行機車發生擦撞後，61歲楊姓機車女騎士人車倒地送醫，於今天下午於3點...

台中再傳不當管教！特教生頭腿瘀青 男師停職調查

台中市大里區一名家長今天向市議員江和樹投訴表示，兒子就讀國小六年級活力班特教課程，昨遭男老師掐脖子、抓衣領去撞牆，致頭、...

「終於逮到你！」龍潭警抓噪音車竟高達113分貝

桃園龍潭警分局接獲居民反映深夜常常有不法改裝車輛穿梭，產生巨大聲響，吵得大人小孩都無法入睡，龍潭警昨晚結合了主管機關桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦