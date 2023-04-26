逆孫看電視太久不聽勸失控持刀 八旬嬤脖、手遭劃傷

高雄市六龜區今天有名44歲陳姓男子在家看電視，86歲阿嬤要他回房休息，他一時情緒激動不滿阿嬤勸告，突然拿起抽屜內裁縫用15公分單面刀片，逕自朝阿嬤揮舞，割傷阿嬤右手虎口，脖子上也被劃出三處傷口，所幸刀刃不大傷口不深，阿嬤送醫後並無生命危險。

據悉，當時先是鄰居聽到住家有打鬥吵雜的聲響立即報警，所幸警員即時到場並未造成難以彌補的悲劇。警方表示，這名涉案陳男領有智能障礙手冊，今天下午4時許，因陳男看電視太久，阿嬤上前制止，陳男情緒突然失控，朝阿嬤揮舞傷及脖子和右手，所幸，傷口不深，並無生命危險。

目前，陳姓男子及他的阿嬤都仍在旗山醫院治療中，警方指出，陳男情緒激動，尚無法製作筆錄，不過，由於傷害直系尊親屬罪，須告訴乃論，據悉，阿嬤目前並不願向孫子提告。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線