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台南市東區發生油罐車撞機車 女騎士送醫不治

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區中華東路陸橋，今天下午近2點發生油灌車和同行機車發生擦撞後，61歲楊姓機車女騎士人車倒地送醫，於今天下午於3點30分醫院宣告傷重不治，油罐車林姓男駕駛被依過失致死罪嫌留置調查。

警方調查，油罐車駕駛人林男(45歲)與機車騎士楊女(61歲)同向發生擦撞交通事故，楊女送往成大醫院急診，於15時30分宣告傷重不治死亡。林酒測值為零，林表示沒有看到婦人騎機車。警方說，老婦人當時有載小孩，但小朋友沒有受傷。

據了解，機車行駛中華路陸橋西往東方向上橋處，與大貨車發生擦撞，該名機車女騎士當場失去生命跡象，救護車馬上將傷者送往成大醫院搶救，惟仍傷重不治，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市東區中華東路陸橋發生油灌車撞機車，造成女騎士重傷送醫不治。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區中華東路陸橋發生油灌車撞機車，造成女騎士重傷送醫不治。記者黃宣翰／翻攝

車禍 機車騎士

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