澎湖遊客撿帽子跌落「仙人掌叢」 滿身刺動彈不得

澎湖縣西嶼鄉小門村地質館旁，今天有一名遊客不慎跌進仙人掌堆，由於身旁全是仙人掌刺，身上被刺，動彈不得，民眾求助，村長帶鐮刀幫忙，直到消防隊趕抵，剪掉仙人掌，清理出通道，才順利讓遊客安全脫困。

澎湖縣消防局今天上午11時50分接獲報案，指得悉遊客摔落仙人掌叢，立即派遣西嶼分隊2車4人前往現場救援。

消防救護人員抵達現場，經查是60歲的薛姓男子在前往鯨魚洞景點的路上，因帽子被風吹落斜坡，他想去撿掉在仙人掌叢的帽子，才不慎跌落仙人掌叢中。

當時小門村長章娥攜帶1把長柄鐮刀，已到場協助，消防隊員立即接手剪除仙人掌，清理出通道，才救出薛姓男子。