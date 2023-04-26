國民運動中心游泳疑心肌梗塞 救生員與消防員接力救回

58歲男子今年2月到新北市永和國民運動中心游泳疑心肌梗塞當場失去心跳，冬姓及張姓救生員發現立即現場施救並電擊兩次，北市消防局永利消防分隊員接力CPR，成功恢復心跳救回一命，住院至今年3月底順利出院。消防局今頒獎表揚兩位救生員及時進行急救，讓患者得以獲救。

根據現場目擊者表示，今年2月27日中午當時這名58歲男子在游泳時突然下沉，冬姓及張姓救生員發現立即下水將人接上岸施救，並使用PAD電擊2次及開始CPR，消防救護人員趕抵現場前並提供手機內的節拍器功能，讓運動中心救生員能夠維持高品質的CPR，保持現場的急救品質。

隨後，消防局獲報派遣永利分隊救護人員趕到現場，將患者搬到相對乾燥的地面並擦乾患者身體，進行急救並給予靜脈注射以及腎上腺素。患者在送往醫院前恢復了脈搏與呼吸，救護人員並進行12導程心電圖檢查，發現疑似心肌梗塞的變化，立即通知新店慈濟醫院做好急救準備。

在慈濟醫院急診室，醫護人員繼續進行患者的緊急處置，包括氣管插管和引流等。經過數小時的治療，患者的病情穩定，並成功進行緊急手術，患者恢復意識，於今年3月24日順利出院。