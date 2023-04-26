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台中再傳不當管教！特教生頭腿瘀青 男師停職調查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區一名家長今天向市議員江和樹投訴表示，兒子就讀國小六年級活力班特教課程，昨遭男老師掐脖子、抓衣領去撞牆，致頭、臉、頸、右大腿、右膝等處瘀青挫傷，今天在江和樹陪同下向警方報案，並向男老師提傷害罪告訴，並要求換掉不適任教師。校方表示，校方在事發後15分鐘內通報，今天下午召開校事會議，決議組調查小組，該名老師已停職，接受調查。

遭指控的男老師在臉書表示，他沒有要為自己管教方式辯駁，他是用對待自己孩子的方式對待學生，真心希望學生變好，這件事他不怪任何孩子，不是孩子的錯，但心真的很痛，但還是會想繼續付出。

江和樹今天下午與家長、當事男童，以及律師張育嘉召開記者會。江和樹說，他陪向警方報案，並邀律師張育嘉提供法律諮詢協助。男老師基於希望學生變好管教學生，但不應動手，他譴責動手毆打學生的男老師，強調校園霸凌零容忍，並要求教育局在學校不當管教事件通報要透明化，淘汰不適任老師，納入第三方機制。

男童表示，他是因為上完特教班的課回到教室，有遲到一、二分鐘，這名老師因為他的考卷沒訂正好，訓了在場連他在內多名學生一頓，他因為手上有拿書，不小心掉到地上，老師以為他不爽，突然失控踢桌子，由於他膝蓋受過傷，整個人因此跌倒，又爬不起來，老師就抓他衣服、掐脖子拖去撞牆，並揚言把事情忘掉，否則「等到國中還會叫人定死你」。

男童被問及對這名老師的感覺時說，他之前和老師沒有恩怨或糾紛，他不喜歡這名老師，因為老師曾在上課時突然生氣打黑板，也曾大聲吼人。

家長表示，他昨天中午接獲學校通知，原本以為孩子犯錯，到校才發現是老師動手打孩子，但這名老師一開始還否認動手毆打兒子，辯稱是兒子一面之詞，讓他無法接受。直至他帶孩子驗傷，昨晚才由學校主任輾轉說明「該名老師後來有承認動手」，孩子已經不敢去上學，希望校方能公平調查處置此事。

教育局表示，校方事發後立即向教育局做校安通報。已要求校方今天召開校事會議，研議調查，並要求學校評估個案學生及教師狀況，必要時轉介專業諮商、醫療機構，關懷學生身體休養情形及心理輔導。

校方表示，校方對此事件深感遺憾，今天下午1時30分召開校事會議，邀校長、家長會代表、行政人員代表、未兼行政職的教師代表及社會公正人士審議，決議組調查小組盡速調查，該名老師已停職，接受調查。校方也持續對學生及該班級關心及由專輔老師心理輔導，並對長長反應情事，積極回應，妥善聯繫。

台中市大里區國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致頭部等處瘀青挫傷，市議員江和樹（中）陪同學生、家長等人召開記者會。記者趙容萱／攝影
台中市大里區國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致頭部等處瘀青挫傷，市議員江和樹（中）陪同學生、家長等人召開記者會。記者趙容萱／攝影
台中市議員江和樹（左）說明，一名國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致腿部等處瘀青挫傷，今陪同召開記者會。記者趙容萱／攝影
台中市議員江和樹（左）說明，一名國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致腿部等處瘀青挫傷，今陪同召開記者會。記者趙容萱／攝影
挫傷台中市議員江和樹（左）說明，一名國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致頸部等處瘀青挫傷，今陪同召開記者會。記者趙容萱／攝影
挫傷台中市議員江和樹（左）說明，一名國小六年級特教課程學生（右）疑遭男老師施暴致頸部等處瘀青挫傷，今陪同召開記者會。記者趙容萱／攝影

教育局 兒子

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