65歲婦人勇闖阿朗壹古道 途中突心痛昏迷急救不治

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉村的旭海觀音鼻自然保留區濱海步道，俗稱阿朗壹古道，近年掀起古道探訪熱，住台北市的65歲婦人，今天跟團從達仁鄉入口處進入，上午11時半許在距旭海村出口處2公里處時，突然表示心臟不舒服，呼吸困難，之後陷入昏迷，救難人員趕至已無呼吸心跳，緊急由空勤直升機載至恆春機場轉送部立恆春旅遊醫院，急救仍不治。

海巡署旭海安檢所通報今天上午11時38分通報屏東縣消防局，距牡丹鄉阿朗壹古道約2公里處有急病救護，1名6旬婦人途中表示心臟不適、張口呼吸，不久陷入昏迷，導覽解說員立即以心肺復甦術搶救；縣消防局派遣牡丹、滿州及大隊部共5車9人，由第4大隊長陳昆武帶隊，攜帶AED、盧卡斯自動心肺復甦機及鈦合金籃式擔架前往。