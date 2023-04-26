影／3歲童騎三輪車闖虎口 警找上門母才知溜出門

南投一名3歲男童趁父母在睡覺，疑打開門鎖騎三輪腳踏車偷溜離家，因在街頭閒晃、試圖橫跨馬路，有民眾發現阻止並報警，幸未釀憾事，警方到場安置男童後，訪查周邊家戶，找到男童家屬，由其帶回，今再呼籲民眾應留意家中幼童。

近來各地因家長未妥善照顧兒童，導致意外狀況多，草屯警分局為此特別呼籲，並指出，草屯轄內日前也接獲報案，稱在草屯鎮太平路段疑有迷失兒童，獨自一人騎乘三輪腳踏車，且試圖橫跨馬路，險象橫生，前往處理才知道又有迷糊家長。

草屯警分局指出，本月20日清晨5時許獲報，有幼童獨自一人騎乘三輪腳踏車在太平路上逛大街，因他試圖橫跨馬路，險象橫生，所幸被路口檳榔攤員工發現，急忙阻止並報警，當地上林所員警廖家緯獲報到場後，先將林童帶返警所安置。

而因該名男童年紀還小，無法表達自身住址、家人手機號碼等資訊，檳榔攤員工也不清楚是是何戶居民小孩，只知道幼童是從鄰近巷口騎出，廖姓員警因此在發現地點附近挨家挨戶訪查，之後發現其中一戶門戶敞開，經詢問果然是男童家屬。

警方表示，男童母親當時在家焦急找兒子，廖姓員警上前出示照片，她才發現兒子竟獨自外出，趕緊跟員警去警所接孩子；經了解，該事件應是孩子偷開門或門沒鎖好所致，當下告誡家長要多留意，對方頻致謝也保證不會再讓幼童獨自出門。