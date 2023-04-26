快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

影／3歲童騎三輪車闖虎口 警找上門母才知溜出門

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名3歲男童趁父母在睡覺，疑打開門鎖騎三輪腳踏車偷溜離家，因在街頭閒晃、試圖橫跨馬路，有民眾發現阻止並報警，幸未釀憾事，警方到場安置男童後，訪查周邊家戶，找到男童家屬，由其帶回，今再呼籲民眾應留意家中幼童。

近來各地因家長未妥善照顧兒童，導致意外狀況多，草屯警分局為此特別呼籲，並指出，草屯轄內日前也接獲報案，稱在草屯鎮太平路段疑有迷失兒童，獨自一人騎乘三輪腳踏車，且試圖橫跨馬路，險象橫生，前往處理才知道又有迷糊家長。

草屯警分局指出，本月20日清晨5時許獲報，有幼童獨自一人騎乘三輪腳踏車在太平路上逛大街，因他試圖橫跨馬路，險象橫生，所幸被路口檳榔攤員工發現，急忙阻止並報警，當地上林所員警廖家緯獲報到場後，先將林童帶返警所安置。

而因該名男童年紀還小，無法表達自身住址、家人手機號碼等資訊，檳榔攤員工也不清楚是是何戶居民小孩，只知道幼童是從鄰近巷口騎出，廖姓員警因此在發現地點附近挨家挨戶訪查，之後發現其中一戶門戶敞開，經詢問果然是男童家屬。

警方表示，男童母親當時在家焦急找兒子，廖姓員警上前出示照片，她才發現兒子竟獨自外出，趕緊跟員警去警所接孩子；經了解，該事件應是孩子偷開門或門沒鎖好所致，當下告誡家長要多留意，對方頻致謝也保證不會再讓幼童獨自出門。

草屯警分局表示，報警民眾與廖員的及時處置，成功避免憾事發生，今也再次呼籲， 3歲以後的孩子開始有行為能力，但尚無危險意識，家長對其行為要多加留意，並注意家中門鎖，更不能將幼童獨留在家，也應教導孩子懂得自我保護。

3歲男童偷溜離家，騎三輪腳踏車試圖橫跨馬路，民眾發現阻止並報警，草屯警方到場後安置，成功協尋家長帶回。圖／警方提供
3歲男童偷溜離家，騎三輪腳踏車試圖橫跨馬路，民眾發現阻止並報警，草屯警方到場後安置，成功協尋家長帶回。圖／警方提供

延伸閱讀

黃狗「兩腳站立騎滑板車」隨行飼主身後！小眼神鄙視路人：沒車的都遜咖

全台唯一的媽祖「專用座騎」 苗栗原木打造三輪車進香

自撞車禍先奔超商買啤酒 桃園醉漢酒測0.99竟獲無罪

影／毒蟲夜闖北投檳榔攤、拔釘器撬鎖遭人目擊 還沒偷就被逮

相關新聞

「獨居翁陳屍家中 臉遭狗啃食」 獸醫傾訴背後故事

距《我們都要好好的：無人知曉的獸醫現場》一書出版已逾三年，我一直在想，這「無人知曉的獸醫現場」對於讀者們有什麼意義呢？如果只是「獸醫師」的現場，視角有限，觀點有限，能訴諸的不過是拓展非獸醫師讀者的視野，但一方面，也是將讀者的視野限制在「獸醫師」的角色之中，甚為可惜。

在國中校門前面！汽車轉彎時未注意撞分隔島 90度側翻

今天中午12點，26歲龔姓男子駕駛汽車行經屏東市明正國中大門口前，轉彎時疑未注意，左前輪胎撞上分隔島，汽車側翻90度，最...

影／3歲童騎三輪車闖虎口 警找上門母才知溜出門

南投一名3歲男童趁父母在睡覺，疑打開門鎖騎三輪腳踏車偷溜離家，因在街頭閒晃、試圖橫跨馬路，有民眾發現阻止並報警，幸未釀憾...

三重建築工人墜落地下2層 消防隊吊掛營救送醫

新北市三重區大同南路某建築工地，今天上午11時許有1名56歲李姓工人，失足從地面層的鷹架跌落地下2層，雖無明顯外傷，但下...

今年前3月汽機車超速取締7萬6253件 新北警持續加強速度管理

新北市有264處固定式測照點位，新北警加強「速度管理」，運用117組主機輪動調整，全天候偵測超速行為，另原47組移動式測...

香港女網友誆購名牌包真騙財 苗栗男子寄金融卡表愛意

又見假交友真詐財！苗栗縣竹南警方前天下午接獲市區一間超商通報指出，有一名男子要寄送金融卡給遠在香港女網友買名牌包，店員察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦