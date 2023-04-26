影／桃園2頭大黃牛凌晨翹家 馬路上逛大街有驚無險

桃園市蘆竹區今凌晨1時許出現2頭大黃牛，在南山路一段馬路上悠閒吃草，被巡邏員警「逮個正著」，趕緊聯繫當地牧場主人前來處置，並得知是黃牛是從坑子溪畔放牧場翹家，最後兩牛安全返家，幸未節外生枝。

蘆竹警分局交通分隊長吳偉輔今凌晨1時許，行近南山路與機捷路口機捷A10站前時，遠遠見到馬路上有2頭龐然大物，駛近一看，竟是2頭台灣黃牛正在悠閒吃草；由於鄰近坑子溪畔有1處放牧場，警方推測2頭牛應該是從那逃出，趕緊聯絡飼主前來處置，確認是牛隻翹家。

員警騎車尾隨牛隻，隨後在飼主協助下，將這2頭黃牛驅離道路，由飼主先將牛隻引導回坑子溪畔，再請他陪同員警巡視週邊道路，確認並無其他牛隻逃逸後，整起事件才有驚無險落幕，所幸沒造成交通阻塞或發生其他意外。