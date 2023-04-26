影／桃園2頭大黃牛凌晨翹家 馬路上逛大街有驚無險
桃園市蘆竹區今凌晨1時許出現2頭大黃牛，在南山路一段馬路上悠閒吃草，被巡邏員警「逮個正著」，趕緊聯繫當地牧場主人前來處置，並得知是黃牛是從坑子溪畔放牧場翹家，最後兩牛安全返家，幸未節外生枝。
蘆竹警分局交通分隊長吳偉輔今凌晨1時許，行近南山路與機捷路口機捷A10站前時，遠遠見到馬路上有2頭龐然大物，駛近一看，竟是2頭台灣黃牛正在悠閒吃草；由於鄰近坑子溪畔有1處放牧場，警方推測2頭牛應該是從那逃出，趕緊聯絡飼主前來處置，確認是牛隻翹家。
員警騎車尾隨牛隻，隨後在飼主協助下，將這2頭黃牛驅離道路，由飼主先將牛隻引導回坑子溪畔，再請他陪同員警巡視週邊道路，確認並無其他牛隻逃逸後，整起事件才有驚無險落幕，所幸沒造成交通阻塞或發生其他意外。
蘆竹分局呼籲，依道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300至600元罰鍰，倘因此發生交通事故，恐須擔負相關行政或民事責任，請民眾務必注意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言