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影／新北機械吊車修理後上路「漏油2公里」 害7輛機車滑倒受傷
新北市五股區中興路、疏洪道第四號和五號越堤道沿線，今天上午9時許陸續有7輛機車因路面油漬滑倒報案，警方調閱監視器發現是1輛動力機械大型吊車沿途漏油超過2公里，迅速將肇事司機帶回，依公共危險、過失傷害罪嫌偵辦。
警方從今天早上9時52分起，陸續接到7通報案電話，全都是機車騎士跌倒受傷，員警疲於奔命趕赴7個現場，當時明明沒下雨，路面卻是濕的，仔細查看發現原來是油漬，且從五股中興路二段翻越2個越堤道穿過二重疏洪道至中興路三段，超過2公里沿線都有，連忙管制疏導避免再有機車滑倒。
環保局清潔隊從上午10時34分派員到場清理，直到將近11時，路面油漬大部分清理完畢，持續清理路邊及殘留油漬。
警方調閱監視器發現是1輛動力機械大型吊車沿途漏油，司機渾然不知還繼續開。員警透過車號聯繫上58歲劉姓司機，他說車輛故障，開到中興路二段某巷內保養廠，以為修好了，不料開上路才漸漸發現不對勁，到達中興路三段已經無法順利轉動方向盤，停靠路邊待援。
警方趕抵將他帶回派出所，依違反道路交通管理處罰條例，滲漏處3千元以上1萬8千元以下罰鍰、駕駛動力機械未請領通行證，處3千元以上9千元以下罰緩，並禁止其行駛。另依公共危險、過失傷害罪嫌函送地檢署偵辦。
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