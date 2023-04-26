香港女網友誆購名牌包真騙財 苗栗男子寄金融卡表愛意
又見假交友真詐財！苗栗縣竹南警方前天下午接獲市區一間超商通報指出，有一名男子要寄送金融卡給遠在香港女網友買名牌包，店員察覺很有可能遭詐騙，隨即報案，中港海口所警員蔡騏嶽、吳育嘉前往處理，赫然發現是網路交友詐財。
警方指出，該男子稱朋友介紹透過手機LINE通訊軟體上認識一名暱稱「李小茜」女網友，每天互相寒暄聊天進而成為男女朋友，然雙方從未見面，只知道女友自稱香港人；男子因受甜言蜜語誘惑，對「女友」的話深信不疑，聽從女友稱要購買名牌包需跨國匯款等詐騙術語，要求他至超商店以到店方式寄送金融卡給對方，且金融卡內存有15萬元。
現場員警了解狀況後，向男子解釋此為常見的詐騙手法，切勿受騙上當，該男最後也驚覺他應該是遭詐騙，才打消寄送金融卡念頭，未造成任何財物損失。
竹南警分局藉此提醒民眾，網路交友要小心，只要對方提到「金融卡」、「匯款」、「提供遊戲點數序號」等關鍵字，極有可能就是遇到詐騙集團，切勿受騙上當，如有遇到類似情形，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。
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