香港女網友誆購名牌包真騙財 苗栗男子寄金融卡表愛意

又見假交友真詐財！苗栗縣竹南警方前天下午接獲市區一間超商通報指出，有一名男子要寄送金融卡給遠在香港女網友買名牌包，店員察覺很有可能遭詐騙，隨即報案，中港海口所警員蔡騏嶽、吳育嘉前往處理，赫然發現是網路交友詐財。

警方指出，該男子稱朋友介紹透過手機LINE通訊軟體上認識一名暱稱「李小茜」女網友，每天互相寒暄聊天進而成為男女朋友，然雙方從未見面，只知道女友自稱香港人；男子因受甜言蜜語誘惑，對「女友」的話深信不疑，聽從女友稱要購買名牌包需跨國匯款等詐騙術語，要求他至超商店以到店方式寄送金融卡給對方，且金融卡內存有15萬元。

現場員警了解狀況後，向男子解釋此為常見的詐騙手法，切勿受騙上當，該男最後也驚覺他應該是遭詐騙，才打消寄送金融卡念頭，未造成任何財物損失。