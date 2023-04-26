今年前3月汽機車超速取締7萬6253件 新北警持續加強速度管理

新北市有264處固定式測照點位，新北警加強「速度管理」，運用117組主機輪動調整，全天候偵測超速行為，另原47組移動式測照設備，機動編排勤務於易超速肇事及違規路段執法，統計自2023年1月至3月為止，超速違規執法共計取締7萬6253件，其中汽車約占整體違規6成、機車約占4成。

另針對區間測速部分，新北市共計有8處執法路段，實施迄今違規最高下降9成、事故下降8成，而為防制台2線超速事故，近期亦於台2線85.8K至87.5K設置區間測速，並於起迄點結合科技執法偵測跨越雙黃線違規，2022年12月15日啟用，至2023年3月31日超速違規下降9成、事故亦下降7成。

警方提醒，道路交通管理處罰條例已於2023年4月14日修正並三讀通過，實施日期將另外公布，其中一修法重點將「嚴重超速」由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里，並得依處罰條例第43條處罰，同時提高罰則至3萬6000元；危險駕駛態樣並增加在高、快速公路違規「迴車、倒車、逆向行駛等」行為，另特定態樣依法應負刑責時可加重其刑至1/2。