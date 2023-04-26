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澎湖馬公上演砸車跳上引擎蓋 轎車駕駛遭拉下車毆打

聯合報／ 記者林保光／即時報導

一群男女疑因行車糾紛，今天中午在澎湖馬公東衛地區，攔下1輛白色轎車，將開車的人拉下車毆打，其中1名男子還跳上引擎蓋踹車，警方帶回滋事的4男2女，依強制、妨害秩序及毀損罪嫌移送法辦。

馬公警分局表示，今天中午12時許，洪姓男子開白色轎車，經過澎湖縣道203號東衛岔路口，與騎機車的王姓男子發生擦撞，引發行車糾紛。

與王同行的友人江姓男子等人分乘機車，涉嫌攔阻洪的去路，將洪拉出車外毆打，造成洪頭部受傷。其中有人砸車，還有人跳上洪的轎車引擎蓋，損毀擋風玻璃等處。路人目睹打人、踹車，直呼「夭壽」。

馬公警分局據報趕去現場，帶回江等6人，查出因行車糾紛才發生砸車、打人事故，依妨害秩序、毀損及強制罪嫌移送法辦。

澎湖馬公東衛發生砸車打人事故，滋事者還跳上轎車引擎蓋踹車。圖／擷取自社會事新聞影音
澎湖馬公東衛發生砸車打人事故，滋事者還跳上轎車引擎蓋踹車。圖／擷取自社會事新聞影音

馬公 澎湖縣

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