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竹南海域救生演習變真救援 遙控動力救生圈建功

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣竹南鎮假日之森海域日前辦理開放水域聯合救溺救生演練，突遇海上泳客呼救，參與演訓單位即刻投入真實救援，利用去年新購入的遙控式動力救生圈，順利將溺者救上岸。

苗栗縣水上救生救難協會總幹事劉增禮今天接受媒體訪問表示，23日結合消防、海巡及各民間水上救生團體在竹南「假日之森」安排模擬情境，進行水上救溺救生演練，過程中突然聽見海上有泳客呼救，立即出動遙控式動力救生圈，包括在地衝浪教練、救生員等人也紛紛加入支援。

劉增禮指出，當下包括遊客在內，許多人一度以為是演練，其實是真的發生泳客溺水，成為現成教材，也是參與演訓者的機會教育，所幸溺者最後平安無事。

苗栗縣消防局臉書粉專po出這段「救生演習變真救援」事件，並指出，去年補助水上救生協會購買的遙控式動力救生圈也在此次順利建功。

竹南當地衝浪教練則在下方留言，描述當天狀況是在演練當中，突遇泳客受困於離岸流，剛好漂流到演練團隊附近海域，大聲呼救，2名衝浪教練立即攜帶衝浪板划向受困民眾，岸邊水上救生協會同步出動遙控救生圈，同時以空拍機監控海上救援情況，最後男子順利被救回岸上休息。

苗栗縣 空拍機 演習

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