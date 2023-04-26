聯華大火自衛消防編組演練玩假的? 消防局：書面審、查核困難

聯華食品彰化北斗廠大火造成7死15人輕重傷，外界質疑的是，廠方五年來都依規定每半年辦理自衛消防編組演練，員工竟然還被指引往致命的冷凍區。由於自衛消防編組演練是採書面審查，各場所是否落實防火管理、自衛消防編組演練內容，消防單位也難查究，不僅消防專家，連消防署人員昨天進火場調查時，也點出這個問題。

依消防法規定，公共場所業主應指定專人（即防火管理人），接受適當的講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並有自衛消防編組規定，員工在10人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班，員工在50人以上者，應增編安全防護班及救護班，每半年演練一次，各場所則必須將防護計畫及自衛消防編組演練，再附上照片等相關書資料，送各消防分隊備查。

消防局指出，場所未辦理防火管理相關業務，依消防法第40條規定通知限期改善，逾期不改善者，處管理權人1萬元以上5萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下的停業或停止其使用處分。

消防局指出，彰化縣去年應實施防火管理制度場所共2845家，違反防火管理規定經開立限期改善通知單共189件，其中有5件逾期不改善，處管理權人12萬8千元罰鍰，其中2件為第二度違規，罰鍰4萬元。

昨天大火的聯華食品北斗廠，防火管理去年4月1日合格， 5年來，也都依規定每半年辦理自衛消防編組演練，去年11月3日即辦理自衛消防編組演練。廠方則表示，此次火警發生時，曾經通報119，並嘗試滅火，卻未成功，造成濃煙擴散，釀成重大傷亡。對於廠方說法，消防局表示，會進一步深入了解相關過程，釐清是否依規定啟動自衛消防編組。

亞太消防工程師學會理事長唐雲明說，政府對於上市、櫃公司都有相關職安、勞安的要求與規定，而防火管理就是其中之一，雖說都有做自衛消防編組演練，卻因人員流動性大，往往沒有落實，甚至是做假。以聯華食品彰化廠的火警為例，有多人嗆死的四樓的冷凍庫區是「匪夷所思」的，因為冷凍庫區不太可能是會在消防防護計畫書內的「避難區域」，通常會是規畫在有完整防火區劃，可以暫時阻絕火、煙，等待救援的「相對安全」或「絕對安全」的區域。

唐雲明說，如果是火災發生時，避難引導班的人員，將員工引導到四樓的冷凍庫區，恐有過失致死的刑責，但判斷應該是平常工廠沒有落實消防演練，如果有落實的話，火災發生時，員工就會依照訓練，前往安全的避難地點逃生，不會造成嚴重傷亡，逃往冷凍庫區是違反「逃生避難原則」。