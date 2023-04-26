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高雄騎士酒駕逃死巷迴轉衝撞警車 棄車躲30分被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

31歲黃姓男子昨晚在高雄岡山區酒後騎車，看到警車駛來調頭逃逸，警方追捕時黃男誤闖死巷受困，想要逃離竟朝警車衝撞，後來棄車逃往附近巷弄，躲了30幾分鐘後被警方找到，黃男呼氣酒測值達每公升0.56毫克，被依公共危險、妨害公務等罪送辦。

警方表示，昨天晚間7時許，巡邏員警經過岡山區中華路111巷時，黃男正好騎機車從對向駛來，但一看到警車就調頭，員警懷疑他心虛，隨即尾隨在後伺機待查。

沒料緊張的黃男繞行一陣子後，機車卻騎入死巷，他眼見沒有地方可以逃逸，改逆向迴轉，行經阿公店路178巷時，朝警車衝撞後機車被困，隨即棄車往周邊小巷逃逸。

員警見黃男奔逃，呼叫線上警力支援，追捕30多分鐘後，在前鋒路與公園西路口一帶，看到身穿紅衣的黃男要跨上友人轎車逃逸，隨即上前圍捕，將黃男成功逮捕。

警方施測後，黃男呼氣酒測值達每公升0.56毫克，他坦承喝酒後要回阿蓮住家時，看到警車心虛才會逃跑，全案警詢後，依違反公共危險及妨害公務等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

黃男機車衝撞警車後，隨即棄車逃逸，最後躲了30分鐘，警方在他要上友人轎車前上前逮捕。記者張議晨／翻攝
黃男機車衝撞警車後，隨即棄車逃逸，最後躲了30分鐘，警方在他要上友人轎車前上前逮捕。記者張議晨／翻攝

岡山 妨害公務 酒測

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