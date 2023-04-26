門外設置假水管裝針孔監視 北投警破天九牌賭場逮21人

台北市警局北投分局昨在文林北路民宅，破獲天九牌賭場，此賭場狡猾在門口外設置假水管，藏匿針孔攝影機監控出入人員。警方發現人流異常，查搜索票破獲，查獲劉姓主持人等4人及71歲老婦等17名賭客，全案依賭博罪送辦、社會秩序維護法裁罰。

北投警方指出，此天九牌賭場轄區成立約2周，警方掌握情資，發現人流異常，且發現民宅1樓外的水管，綁上一根假水管，開了一個小洞，藏有針孔攝影機，懷疑民宅內涉及不法。

警方4月25日晚上7時許，趁民宅內人流聚集，持搜索票進門，查獲60歲劉姓主持人及工作人員4名，及17人賭客，其中年紀最長的為71歲老婦。