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2次追撞轎車全毀解體釀1死 國道1凌晨新竹段連環撞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道一號南下新竹到頭份路段今天凌晨發生一起死亡車禍，駕駛小客車的駕駛疑似因事故路段昏暗，衝撞前方已先發生事故的大型聯結車，造成小客車當場車頭全毀解體，小客車駕駛王姓男子經送醫後傷重不治。

據了解，事故原本是一輛由黃姓男子（48歲）駕駛的聯結車在途經國道一號南下過新竹系統106.4K處，於凌晨1時25分在外側車道未注意車前狀況，竟追撞前方由陳姓駕駛（49歲）駕駛的藍色小貨車，造成小貨車當場失控翻覆在外側車道上。

因黃姓聯結車駕駛追撞後閃避，整輛聯結車從外側衝到中線車道才停下，黃姓駕駛當時隨即報警並下車查看前方被他追撞翻覆的小貨車狀況，沒想到疑似因當時車禍後車輛熄火，造成車燈微弱，且事發地點前後都有彎道、視線不佳，不到5分鐘後，聯結車後方隨即傳來巨響，一輛小客車追撞上來，瞬間零件四散。

這輛由王姓男子（39歲）駕駛的藍色小客車，疑似在過彎時沒有注意到前方已經發生事故，中線正有一輛聯結車停在路中，當王男靠近時已來不及閃避，直接衝撞聯結車左後方，整輛自小客車車頭全毀，還轉了超過90度甩到內線超車道上。

警消獲報後立即將受傷的3名駕駛送醫，聯結車及小貨車駕駛送醫後並無大礙，但王姓小客車駕駛卻因撞擊力過於猛烈，經送醫後仍傷重不治。

國道警方經酒測3人都沒有酒駕，研判是因該路段視線不佳，或是駕駛駕車時精神不濟打瞌睡、分心導致連環追撞；警方呼籲，駕車疲勞時應下交流道或至服務區休息，若發生車輛故障或事故，且車輛在車道中無法移置時，應於車輛後方100公尺以上擺設故障標誌等安全措施。

小貨車遭聯結車追撞，當場側翻在中線及外線車道之間。記者巫鴻瑋／翻攝
小貨車遭聯結車追撞，當場側翻在中線及外線車道之間。記者巫鴻瑋／翻攝
追撞前方事故車輛的小客車車頭全毀解體，駕駛送醫後傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝
追撞前方事故車輛的小客車車頭全毀解體，駕駛送醫後傷重不治。記者巫鴻瑋／翻攝

車道 國道

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