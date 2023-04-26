中市啟動靜城專案 28日起強力取締噪音車、加重裁罰3600元

距《我們都要好好的：無人知曉的獸醫現場》一書出版已逾三年，我一直在想，這「無人知曉的獸醫現場」對於讀者們有什麼意義呢？如果只是「獸醫師」的現場，視角有限，觀點有限，能訴諸的不過是拓展非獸醫師讀者的視野，但一方面，也是將讀者的視野限制在「獸醫師」的角色之中，甚為可惜。

2023-04-26 14:00