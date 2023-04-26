中市啟動靜城專案 28日起強力取締噪音車、加重裁罰3600元
台中市噪音車輛擾民嚴重，台中市長盧秀燕4月19日宣布啟動「靜城專案」，展開聯合稽查，一周宣導期後，自4月28日起實施強力執法取締，凡查獲夜間超標噪音車輛，將「從重處分」開罰3600元；環保局也加強改裝車輛周邊鄰近路段強化稽查，遏止改裝製造噪音風氣盛行，維護民眾居家安寧與生活品質。
環保局表示，為期2個月「靜城專案」行動計畫，專案具體作法包括擴大聯合稽查取締噪音車輛、加重裁罰金額、加強溯源追查違法改裝車行、整合跨局處資源科技執法，凡查獲違規車輛，將依法加重處分，決不寬貸。
環保局指出，「靜城專案」執行期間，將優先針對違法改裝擾民問題，並隨噪音車輛重點出沒地點、民眾高陳情路段，如銜接山區、易飆車、主要幹道、改裝車行測試的幹道路、改裝車行周邊等路段執法，每月15場次以上移動式聲音照相科技執法、每月6場次以上聯合稽查、每月8場次以上取締酒後駕車暨防制危險駕車專案，提升直接開罰取締數，以達嚇阻警示效果。
另外，針對改裝車輛，函請交通監理機關召回檢查是否合法改裝，多面向全方位管制噪音車輛。
因應噪音車輛具高移動、不連續性、不易取締等特性，環保局持續添購移動式科技執法設備，另增加研發簡易式噪音監錄設備布建率，今年7月暑假前，完成20組點位簡易式聲音監錄設備設置，提升設備普及率，未來會在各區不定期、不定時輪替執法位置，提高管制成效。
環保局統計，去年至今年科技執法，共告發286輛、環警監聯合稽查共取締498台不合格車輛、違法再次改裝85輛；今年也將增購聲音照相科技執法設備，提升機動布署廣度量能。
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