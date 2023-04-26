男子攀登奇萊東稜不慎滑落邊坡 搜救隊救援下山

有6人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，本月19日從小奇萊入山，預計25日從岳王亭下山，但其中1名52歲沈姓男子昨天上午在富田山往岳王亭，約300至400公尺處滑落邊坡，幸好呼喊還有回應，但手不能動，同行者先將傷者拉到步道處待援，花蓮縣消防局搜救隊今天接觸傷者，陪同下山就醫。

花蓮縣消防局表示，昨天獲報後組成第一梯次搜救人員，由第一大隊分隊長王韋竣帶隊6名警消、2名協作、2名林務局巡山員、1名太管處巡山員、1名太警隊共計12人出發。

消防局指出，搜救人員前往途中，遇到沈男同行友人，表示已將沈男拉至步道上，意識清楚暫無立即危險，考量天候因素，昨晚先紮營，今天上午天亮立即從研海林道0公里處出發。

消防局指出，第一梯次搜救人員已接觸傷患，第二梯次人員由小隊長胡宗偉帶警消4名、義消4名、紅十字會5名，今天前往岳王亭，運送物資至研海林道3.8公里處協助補給、空勤吊掛作業，後至研海林道0公里處紮營。約上午11時，人員全數抵達3.8公里處，患者與搜救人員均安，持續下撤中。