男子攀登奇萊東稜不慎滑落邊坡 搜救隊救援下山
有6人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，本月19日從小奇萊入山，預計25日從岳王亭下山，但其中1名52歲沈姓男子昨天上午在富田山往岳王亭，約300至400公尺處滑落邊坡，幸好呼喊還有回應，但手不能動，同行者先將傷者拉到步道處待援，花蓮縣消防局搜救隊今天接觸傷者，陪同下山就醫。
花蓮縣消防局表示，昨天獲報後組成第一梯次搜救人員，由第一大隊分隊長王韋竣帶隊6名警消、2名協作、2名林務局巡山員、1名太管處巡山員、1名太警隊共計12人出發。
消防局指出，搜救人員前往途中，遇到沈男同行友人，表示已將沈男拉至步道上，意識清楚暫無立即危險，考量天候因素，昨晚先紮營，今天上午天亮立即從研海林道0公里處出發。
消防局指出，第一梯次搜救人員已接觸傷患，第二梯次人員由小隊長胡宗偉帶警消4名、義消4名、紅十字會5名，今天前往岳王亭，運送物資至研海林道3.8公里處協助補給、空勤吊掛作業，後至研海林道0公里處紮營。約上午11時，人員全數抵達3.8公里處，患者與搜救人員均安，持續下撤中。
根據太魯閣國家公園網站介紹，奇萊東稜係概指由奇萊北峰向東之稜脈，除奇萊北峰外沿途有磐石山、太魯閣大山、立霧主山、帕托魯山等4座百岳。奇萊東稜的行程，一般皆由合歡山奇萊山登山口進入岳王亭出，一般建議安排6天行程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言