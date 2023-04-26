台中小6特教生疑老師掐脖子撞牆 男師：真心盼學生變好

台中市大里區一名家長今天向市議員江和樹投訴，就讀國小六年級特教課程的兒子昨遭男老師掐脖子、抓衣領去撞牆，致頭部、臉面、頸部挫傷、右大腿、右膝等處瘀青，並揚言恐嚇，家長已帶男童驗傷 ，今天在江和樹陪同下向警方報案，並向男老師提告。

遭指控的男老師在臉書表示，他沒有要為自己管教方式辯駁，他是用對待自己孩子的方式對待學生，真心希望學生變好，這件事他不怪任何孩子，不是孩子的錯，但心真的很痛，但還是會想繼續付出。

教育局表示，針對大里某國小昨天上午發生師對生管教衝突事件，校方立即向教育局做校安通報。據通報內容，當天有幾位學生未依此名教師要求訂正考卷，教師進行言語糾正，其中一名學生與教師產生衝突，導致受傷。

教育局已要求校方今天日召開校事會議，研議展開進一步調查，並要求學校評估個案學生及教師狀況，必要時轉介專業諮商、醫療機構，關懷學生身體休養情形及心理輔導。

家長表示，兒子轉述，昨天上午11時許因進度落後去上特教課程，遲到一兩分鐘，當時只剩老師和兒子在教室，因為考試成績不好，老師要求兒子抄考卷或幫老師按摩肩膀，因兒子都不肯，老師突然失控踢桌子導致兒子跌倒，又遭老師抓衣服、掐脖子拖去撞牆。事後老師還叫兒子把當天的事忘掉，甚至放話「如果沒處理好，等到國中還會叫人定死你」。

家長指出，他昨天中午接獲學校通知，原本以為孩子犯錯，到校才發現是老師動手打孩子，但這名老師一開始還否認動手毆打兒子，辯稱是兒子一面之詞，讓他無法接受。直至他帶孩子驗傷，昨晚才由學校主任輾轉說明「該名老師後來有承認動手」。