年輕採梅女工遭毒蛇咬傷救命！醫囑拋開錯誤觀念

蛇類活動開始頻繁出現，今天上午一名30多歲女性在梅園工作採摘梅子時，被俗稱「小青蛇」的赤尾青竹絲咬到，幸隨即被送往竹山秀傳醫院急診室急救，經注射赤尾鮐血清後保命一命；並強調外傳有切開傷口，用嘴吸出毒液、塗抹尿液、喝酒止痛等說法，都是錯誤觀念。

竹山秀傳醫院急診室表示，每年4至11月是蛇類出沒期間，濕熱的夏季更是高峰期，雖民間常有三角頭的蛇一定有毒、一種蛇只有一種毒，還有許多網路上流傳辨別毒蛇的方式的說法，但大多數都是不完全正確的資訊。

竹山秀傳副院長曾俊凱表示，台灣常見的六大毒蛇，依毒性可分為出血性、神經性及混合性三類。赤尾青竹絲就屬於出血性毒蛇的一種，由於數量多、分布廣，是台灣最常見的毒蛇，咬傷人數也高居六大毒蛇之冠，輕則咬傷處瘀血、腫脹、起水泡或血泡，重則引發肌肉組織壞死，腎衰竭，凝血功能異常等致命併發症。

曾俊凱說，民眾如果不幸被蛇咬傷，除盡快就醫外，一定要將可辨識的蛇種特徵、顏色、形狀記下，最好是用拍照、甚至將蛇的屍體一起帶到醫院的方式，方便醫師辨識注射蛇毒血清。